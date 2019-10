3 redenen waarom november een filedrama gaat worden

Boek NU een vakantie voor in november of ga thuiswerken indien mogelijk. Als je tenminste geen zin hebt om een filedrama mee te maken.

Je hebt het dit jaar misschien al gemerkt. Zelfs buiten de spitstijden kun je nog in een (forse) file terechtkomen op de Nederlandse wegen. En dan moeten het najaar met herfstachtig weer nog beginnen. Die maand staat voor de deur en we mogen het ergste verwachten.

Volgens ANWB Verkeerscentrale en Rijkswaterstaat kunnen we een horrormaand verwachten als het gaat om de verkeersdrukte. Het slechte weer, het feit dat weinig mensen op vakantie gaan en dat het lang donker blijft in de ochtend zijn de drie belangrijkste factoren voor topdrukte. Vroeg vertrekken heeft geen nut meer. Je bent namelijk niet de enige met dat idee. De files beginnen al rond 06:00 in de ochtend en zelfs na 09:30 komt het voor dat er nog her en der lange files kunnen staan met flinke vertragingen tot gevolg.

Volgens de ANWB zijn de files in de eerste negen maanden van dit jaar met 13 procent toegenomen. De verwachting is dan ook dat er mogelijk records gaan sneuvelen in november, afhankelijk hoe bagger het weer gaat worden. Het filerecord staat voorlopig op 1 oktober 2019. Mede door protesterende boeren stond er voor het eerst in Nederland meer dan 1.000 kilometer file. (via AD)

Foto: Brabus in de file, via @hhitalia op Autojunk