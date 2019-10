Deze 6 dingen vielen ons op aan de GP van Mexico 2019

En uiteraard alle overzichten, rangen en standen die ertoe doen in de Formule 1!

Nog dit jaar was het geklaag niet van de lucht. De Formule 1 was veel te saai en veel te voorspelbaar geworden. Dat was de consensus na de GP van Frankrijk. Sindsdien zijn we getrakteerd op veel interessante, spectaculaire en enerverende races.

Natuurlijk was de GP van Duitsland het hoogtepunt, maar ook de GP van Mexico was zeker de moeite waard. Dit zijn zes dingen die ons opvielen aan de GP van Mexico:

1. Mexico moet gewoon blijven

Het mooie aan Mexico voor ons Nederlanders is dat de Red Bulls traditioneel goed presteren. Maar ook voor de neutrale toeschouwer is Mexico een verademing. Wat dat betreft is het van de zotten dat de FOM (Formula One Management) ook maar overwogen heeft om de Grand Prix van Mexico niet aan te houden. Natuurlijk zitten er ook zakelijke aspecten aan, maar het feit dat de baan sinds 2015 zorgt voor zeer vermakelijke raceweekenden moet zeker in acht genomen worden. De eerste minuut van de Grand Prix van Mexico was leuker dan drie races aan het begin van dit seizoen.

2. Formule 1 auto’s moeten minder neerwaartse druk krijgen

Hier wordt al langer om gezeurd door kenners, enthousiastelingen en de minder succesvolle teams. Maar Mexico is het bewijs dat F1-auto’s met te veel neerwaartse druk rijden. Ondanks dat de auto’s op Mexico met een ‘Monaco’ vleugelafstelling rijden, is de grip van het niveau ‘Monza’. Hierdoor komt het meer op de rijder aan, liggen de topsnelheden hoger en is de kans op foutjes groter. Natuurlijk moet het niet gevaarlijk worden, maar het is Formule 1: deze auto’s mogen veeleisend zijn om te besturen. Natuurlijk heeft Mexico een paar andere voordelen, zoals inhaalmogelijkheden, maar dankzij de hoge ligging en de ijle lucht wordt eigenlijk het bewijs geleverd: minder downforce graag.

3. De plaatselijke Piet Paulusma’s bestellen de regen te laat

Het is nu al te vaak gebeurd dit seizoen dat er de hele week regen wordt aangegeven op de zondag. Met name tijdens de race. Natuurlijk, weersvoorspellingen kunnen er naast zitten en dat gebeurt helaas te vaak. @Jaapiyo had er een briljante theorie over en die is lastig tegen te spreken: kans op regen zorgt voor meer toeschouwers.

4. De FIA mag iets constanter worden

We gaan niet zeuren om de gridstraf van Verstappen. Dubbele gele vlag betekent snelheid minderen en dat deed hij niet. Het is meer de Laurel & Hardy vertoning erna. Eerst gingen ze er niets aan doen, toen alleen de laatste snelle ronde schrappen en uiteindelijk een gridstraf. De laatste keer dat er een straf werd uitgedeeld hiervoor was 2017 (Felipe Massa), maar het is sindsdien wel een paar keer voorgekomen.

5. Verstappen had geen geluk

Aan de ene kant is Verstappen een ervaren coureur. Dit is al zijn vijfde seizoen. Toch lijkt het erop dat hij een paar typische fouten heeft gemaakt die een jonge coureur maakt. De pole position heeft hij min of meer zelf opgegeven in de laatste ronde van de kwalificatie. En in de beginfase van de race komt hij te hongerig over. Op een baan waar je niet favoriet bent, moet je het soms van dat soort risico’s hebben en hopen dat het goed uitpakt. Maar bij een race waarbij de snelheid overduidelijk aanwezig is, is het gewoon zonde. Natuurlijk komt er ook wat geluk bij kijken, maar als de kans op een goede classificatie zó groot is, moeten de risico’s niet genomen worden.

6. Het is weer leuk vooraan het veld

Toegegeven, het is jammer dat Red Bull zo weinig aanspraak heeft kunnen maken op de koppositie de laatste races. Het is echter goed om te zien dat het erg spannend is tussen Mercedes en Ferrari. Na driekwart van de race was het onmogelijk om de winnaar aan te wijzen, eigenlijk. Jammer dat Mercedes al beslag heeft gelegd op beide kampioenschappen, maar het biedt hoop voor het komende seizoen, waarbij er weinig veranderingen zijn qua regelgeving en men de auto’s door kan ontwikkelen.

Rijderskampioenschap

Voor de zomerstop leek Verstappen nog de beste coureur te zijn achter de Mercedessen. Helaas begint het aantal races met momentjes weer iets toe te nemen. Dat betekent dat beide Ferrari-coureurs inmiddels de Nederlander zij gepasseerd. Hamilton wordt volgende race kampioen en Perez maakt een klein sprongetje.

Constructeurskampioenschap

Met de enorme verschillen op het moment is er hier niet veel interessants te melden. Mercedes fier aan kop, Ferrari op gepaste afstand. Het leeuwendeel van de punten bij Red Bull is echter door slechts één coureur gehaald, terwijl bij de andere twee teams de ‘tweede’ coureurs ook stabiel in de punten rijden.

Snelste ronde

Leclerc leek even een opleving te hebben, maar kon zijn momentum niet vasthouden. Vandaar de ietwat tegenvallende vierde plaats, maar hij pakte wel de snelste ronde.

Kwalificatieduel

De eerste coureur die je moet verslaan is je teamgenoot. Naast de stand in het kampioenschap is het kwalificatieduel van belang. Wie weet zich beter te kwalificeren en vaker het maximale uit de auto te halen? De enige die werkelijk altijd voor zijn teamgenoot kwalificeert is George Russell. Wat dat betreft echt zuur dat juist Kubica de enige is met een WK-punt voor het geplaagde Williams. Ook leuke voor Kubica: op de baan haalde hij zowaar iemand in. Zijn eigen teamgenoot weliswaar, maar toch.

Driver of the Day

Een troostprijs voor de Nederlander. Verstappen reed na zijn pitstop zeer snel en zeer constant. Hij vocht zich op tot de zesde positie. Op één setje banden. Jammer dat het allemaal zo gelopen is, want hij heeft werkelijk een topprestatie geleverd door dat voor elkaar te krijgen.

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

12. GP van Hongarije (Hamilton)

13. GP van België (Leclerc)

14. GP Van Italië (Leclerc)

15. GP van Singapore (Vettel)

16. GP van Rusland (Hamilton)

17. GP van Japan (Bottas)

18. GP van Mexico

Deze races staan nog op de kalender:

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters in Austin worden vrijdag verreden om 17:00!