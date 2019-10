Dit zijn alle varianten van de Opel Movano

De bedrijfswagen van Opel is er in meerdere carrosserie- en ombouwvarianten.

Wist jij dat de nieuwe Opel Movano in vier lengte- en drie hoogtevarianten, met een maximaal toelaatbaar totaalgewicht van 4,5 ton en een maximaal laadvolume van 22 m3 beschikbaar is? De grote bestelauto meet een lengte van 5,04 meter en heeft een draaicirkel van 12 meter. Het laadvolume bedraagt 8,6 m3 met een maximum laadvermogen van 847 kg.

De grootste Movano in besteluitvoering is met een lengte van 6,84 meter nog een stukje langer. Dankzij achterwielaandrijving en ‘dubbellucht’ op de achteras kan deze een totaalgewicht van 4,5 ton aan. Het laadvolume loopt op tot 17 m3, met een laadvermogen van meer dan twee ton.

Met de Movano Dubbele Cabine kun je maximaal zes personen vervoeren en de bedrijfsauto is leverbaar op drie van de vier chassislengten. De grootste versie van de Movano Dubbele Cabine biedt een laadvolume van 8,3 m3 en een laadvermogen van 1.928 kg. Met een maximaal toelaatbaar totaalgewicht van 3,5 of 4,5 ton, voor- of achterwielaandrijving en enkel- of dubbellucht op de achteras is de Movano er niet alleen als bestelwagen, maar ook als chassis-cabine met kipper, open laadbak of gesloten laadbak.

De kipper is er vanaf € 30.969,- excl. BTW/BPM. Deze bus komt standaard met 40 cm hoge aluminium achter- en zijschotten, een gegalvaniseerd stalen laadvloer en elektrische aansluitingen voor eventuele aanpassingen. De laadbak kiept standaard naar achter. Een naar drie kanten te kiepen bak is een optie.

De Movano met open laadbak is standaard voorzien van aluminium zijwanden en een houten anti-slipvloer met bevestigingsringen om de lading te zekeren. Deze variant is er vanaf € 29.169,- excl. BTW/BPM.

Daarnaast heb je ook nog de Movano met gesloten laadbak met een laadvolume tot 20 m3, die optioneel is uit te breiden tot 22 m3. De gesloten laadbak is aan de binnenzijde met houten platen en bevestigingsstrips afgewerkt en de achterdeuren kunnen tot 270 graden open wat helpt bij het in- en uitladen. Deze variant is er vanaf € 34.719,- excl. BTW/BPM.

De Opel Movano is er ook als chassis-cabine, chassis-Dubbele Cabine en als platform-cabine. Prijzen beginnen bij € 26.869 excl. BTW/BPM. Als chassis-cabine en chassis-Dubbele Cabine is de cabine van de Movano aan de achterzijde gesloten. De platform-cabinevariant is wel open aan de achterzijde, zodat de bestuurder vanuit de cabine de laadruimte van de speciale opbouw kan inlopen.