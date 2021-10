Nieuwe Lexus LX is één en al grille

Vind je de grille van de Toyota Land Cruiser ook zo klein? Dan moet je deze Lexus LX hebben.

Eerder dit jaar was daar de gloednieuwe Toyota Land Cruiser. Het viel te verwachten dat op korte termijn ook een gloednieuwe Lexus LX zou volgen. Die naam zegt het Europeaanse gedeelte van onze lezers waarschijnlijk niet zoveel, maar dit is de luxe versie van de Land Cruiser.

Zo’n beetje al het nieuws dat er te melden viel over de nieuwe Land Cruiser is dus ook van toepassing op deze Lexus LX. De auto staat op het nieuwe TNGA-F-platform waar naast de Land Cruiser ook de Toyota Tundra gebruik van maakt. Daarmee staat de auto nog steeds op een ladderchassis. Net als de Land Cruiser is de LX zo’n 200 kg kwijt ten opzichte van zijn voorganger, dankzij een dak van lichtgewicht aluminium. Desondanks blijft het natuurlijk een mastodont.

Toch gaat ook mastodonten met hun tijd mee. De V8 heeft namelijk het veld moeten ruimen. De LX beschikt nu over een 3,5 liter V6 diesel met twee turbo’s. Deze is goed voor 415 pk en 650 Nm koppel.

Qua uiterlijk is de basis van de Land Cruiser te herkennen, maar toch heeft de LX een geheel eigen look gekregen. Oftewel: de gepatenteerde ‘in your face’-look van Lexus. Wat vooral opvalt is de grille, die gigantische afmetingen heeft aangenomen. Dit zou zomaar eens de grootste grille op een productieauto kunnen zijn (hoewel de Tundra ook een goede kanshebber is).

Net als het exterieur heeft Lexus ook het interieur overgoten met hun eigen sausje. Het zier er daarom allemaal wat fraaier en meer premium uit. Minder fraai is het bovenste infotainmentscherm wat plompverloren midden op het dashboard staat. Lexus kon het kennelijk niet met één scherm af, want er zit daaronder ook nog een kleiner scherm. De LX is er als zevenzitter, maar je kunt ook opteren voor vier losse stoelen, waarbij je dus zeeën van ruimte hebt.

De LX beleeft zijn wereldpremière in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, wat allesbehalve een verrassende keuze is. Dit zijn namelijk bij uitstek de landen waar ze het warm krijgen van een luxe Land Cruiser. Voor zover ze het nog niet warm hadden. De nieuwe Lexus LX is vanaf volgend jaar leverbaar, uiteraard niet in onze regio.