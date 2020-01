Lexus en Toyota hebben vertrouwen in Lexus en Toyota

Vanaf vandaag profiteert de klant daarvan.





Het zal velen van jullie weer zijn overkomen tijdens de jaarwisseling. Vrienden en familieleden die met je komen praten over welke auto ze nu moeten kopen. Met name als het op gebruikte auto’s aankomt, komen er diverse merken bovendrijven, veelal van Aziatische komaf.

Logisch, want de Japanse en Zuid-Koreaanse automerken hebben een ijzersterk imago als het gaat om betrouwbaarheid. Jarenlang staan de merken uit het Verre Oosten bovenaan als het gaat om het uitblijven van storingen en malheur.

Dat is ook te zien aan de garantietermijnen. Die waren (en zijn) bij Japanse merken altijd beter voor elkaar geweest. Vroeger was het vaak 1 jaar garantie voor Europese auto’s en drie jaar voor Japanse en Zuid-Koreaanse auto’s. Tegenwoordig is het vaak 2 jaar garantie voor Europese auto’s en nog steeds drie jaar voor Japanse auto’s, alhoewel dat afhankelijk is per merk. De Zuid-Koreaanse merken doen er nog een schepje bovenop. Hyundai geeft 5 jaar garantie en bij Kia is 7 jaar (!) garantie de standaard.

Zijn deze merken aantoonbaar betrouwbaarder dan Toyota’s en Lexussen? Waarschijnlijk niet. Bij Toyota en Lexus dachten ze er ook zo over. Vanaf vandaag zij namelijk de garantietermijnen verlengd van drie naar vijf jaar. Dat niet alleen, het maximum aantal kilometers bedraagt 200.000 km. Vaak zien we de langere garantietermijnen enkel en alleen voor minder kilometers. De enige voorwaarde is wel dat je je Toyota afhaalt via de officiële kanalen. De garantie wordt overgedragen aan de volgende eigenaar als je de auto doorverkoopt tijdens de garantietermijn.