Eindelijk komt er een V8 in de Ranger Raptor

Precies de motor die erin hoort.





Ford heeft goede zaken gedaan met de Raptor modellen. Het zijn de sportieve varianten van de pick-ups. In plaats van een soort racetruck te bouwen voor de straat (wat men nog probeerde met de Ford F150 SVT Lightning), staan de offroad capaciteiten centraal.

De Ford F-150 Raptor is daar een uitstekend voorbeeld van en een van de meest geliefde pickups van de Verenigde Staten. Ook in Nederland zie je ze af en toe voorbij komen. Omdat het een pickup is, kan de auto ook als bedrijfsauto worden ingezet. Sterker nog, de auto wordt daadwerkelijk gebruikt als bestelwagen of als sleepauto voor het zware werk.

Nu kun je dat werk ook doen met een Ford Transit, maar zo’n pickup is wat stoerder en een stuk leuker om ook privé mee rond te rijden. De F-150 wordt officieel niet in Nederland geleverd, daarvoor moet je aankloppen bij de grijze import. De Ford Ranger daarentegen is wel leverbaar in Nederland. De Ranger Raptor vooralsnog niet, maar er gaan geruchten dat deze aan het gamma wordt toegevoegd.

De Ranger Raptor is voorzien van een tweeliter viercilinder biturbo motor. Op zich niet verkeerd, maar 213 pk is nét even te weinig. Gelukkig zijn daar de heren van Ford Australia nog. Daar werden voorheen de meest bijzondere auto’s geconstrueerd en volgens Wheels Magazine hebben zij de taak op zich genomen om een Ranger Raptor te voorzien van V8. De auto begint zijn leven alsnog als diesel en wordt vervolgens door Ford Australia helemaal omgebouwd.

Het is de bekende Coyote V8 uit de Mustang, goed voor zo’n 450 pk en 550 Nm. Meer dan het dubbele vermogen van de huidige Ranger Raptor. Wel een verschil is de koppelopbouw, meer met 550 Nm kom je echt niets te kort. De auto word naast de Mustang R-Spec in Australië aangeboden. Exportplannen zijn er (uiteraard) nog niet, maar een dikke V8 in een relatief compacte pickup klinkt als muziek in de oren. Letterlijk.