Toyota Yaris met GR-genen is hier

Zie het als een appetizer voor de Yaris GR4.





De Toyota Yaris GR4 komt er binnenkort aan. Het is een auto waar we reikhalzend naar uitkijken. Het beloofd een zeer spectaculaire auto te worden. Niet alleen vanwege de 1.6 driecilinder turbo met dik 250 pk, maar met name het onderstel, de differentiëlen en de daarbij behorende rijeigenschappen.

Een klassieker lijkt dan ook in de maak te zijn. Zeker als je bedenkt at de vorige Toyota Yaris GRMN al een niet misselijke auto was. Het enige nadeel is dat iedereen ziet aankomen dat de Yaris niet alleen erg spectaculair en snel zal zijn, maar ook vrij prijzig.

Mocht je wel de Yaris Gazoo Racing spirit willen uitdragen zonder de hypotheek te hoeven verhogen, hebben we goed nieuws. Dit is de Yaris met het Gazoo Racing accessoires. De afdeling heeft een hele hoop onderdelen in de aanbieding zoals velgen, spoilers, splitters, raam reflectoren, sideskirts en natuurlijk de verplichte stickers.















Mocht je de kit van Gazoo Racing veel te opvallend vinden en zelf liever voor een decent dikke look gaat, is er dit kit van Modellista. Deze is eveneens voorzien van andere splitters, bumpers en velgen plus nog wat klein grut. Het verschil is dat het iets meer ingetogen is. Voor de stille Yaris-genieters, zeg maar.















Beide accessoirelijnen zijn per direct leverbaar via de Japanse Toyota-dealer. Of ze ook in Nederland leverbaar worden is niet bekend.