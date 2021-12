Lexus RZ 450e: een EV die wél de moeite waard is?

De eerste EV van Lexus was geen daverend succes. Met de RZ 450e gaat Lexus een meer serieuze poging doen. Hopelijk.

Een volledig elektrische auto? Toyota zag er lange tijd geen heil in. En dat gold dus automatisch ook voor Lexus. Toch was Lexus eerder met een EV dan Toyota. Terwijl de eerste volledig elektrische auto van Toyota zijn debuut nog moet beleven, heeft Lexus al een aantal jaar de UX 300e.

De UX 300e is een EV die op de makkelijke manier tot stand is gekomen. Dat wil zeggen: de auto was gebaseerd op een bestaand model. Het geen EV die hoge ogen gooide, met een vrij beperkte range en geen driefase-laadmogelijkheid. Dat kan dus beter.

Lexus gaat het ook beter doen, want ze komen met een gloednieuwe EV: de RZ 450e. Deze keer is het wél een auto die van de grond af is ontwikkeld als EV. We lieten jullie afgelopen dinsdag al een fotootje zien, maar toen werd de auto een beetje ondergesneeuwd door de stortvloed aan concept cars van Toyota en Lexus.

Vandaag deelt Lexus meer foto’s van de RZ 450e. Het kan zijn dat de proporties je bekend voorkomen. Dit is namelijk in feite een Toyota bZ4X, maar dan in een Lexus-jasje. Zoals de Subaru Solterra dat ook is. Wel zijn de uiterlijke verschillen bij de Lexus groter.

Waar de Lexus UX 300e nog de bekende zandlopergrille had, durven de Japanners het nu aan om de grille achterwege te laten. Wel is de zandlopervorm nog duidelijk terug te zien in de neus. De auto is dus nog heel duidelijk te herkennen als Lexus. Dat betekent dus: een zeer uitgesproken design. Met de bZ4X als basis zijn ook de proporties bijzonder. Je moet er van houden.

Hoewel Lexus de auto al in volle glorie laat zien, zeggen ze nog niks over de specificaties. Hetzelfde geintje flikte Toyota ook met de bZ4X. Nadat ze de eerste foto’s deelden duurde het nog een half jaar voordat we de specificaties te horen kregen. Hopelijk zal dit bij de Lexus RZ 450e wat minder lang duren.