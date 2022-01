Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design: nu al tijdloos?

De tijd vliegt bij Porsche Design. De afdeling bestaat al een halve eeuw. Reden genoeg voor een special edition op basis van een 911 Targa 4 GTS.

Oprichting Porsche Design

Porsche Design is al 50 jaar een internationaal lifestyle-merk, vooral bekend van zonnebrillen, kleding en horloges. Het label werd in 1972 opgericht door Ferdinand Porsche samen met zijn broer Hans-Peter. Het doel van deze ontwerpstudio? Simpel: de Porsche-designfilosofie toepassen op meer dan alleen auto’s. Een bekend voorbeeld komt uit 1972: toen werd de Chronograph I gepresenteerd. Voor exemplaren van dit horloge ben je anno 2022 nog altijd dik 3.000 euro kwijt.

911 Edition 50 Years Porsche Design

Juist dit Chronograph I horloge diende als inspiratiebron voor een speciale editie van de Porsche 911. Ter ere van een halve eeuw Porsche Design brengt Porsche namelijk de 911 Edition 50 Years Porsche Design uit, gelimiteerd op 750 exemplaren. De speciale editie is gebaseerd op de 480 pk sterke 911 Targa 4 GTS en is leverbaar vanaf april voor een pittig prijsje van 241.900 euro. Ter vergelijking: een normale 911 Targa 4 GTs is er vanaf 218.200 euro.

Uiteraard is deze 911-variant historisch verantwoord, want er is sprake van diverse design features die zijn geïnspireerd Porsche Design-producten van weleer. De klassiek geruite Sport-Tex stoelbekleding bijvoorbeeld of de rode secondewijzer in de Porsche Design Subsecond chronograaf van het Sport Chrono Pakket. Dit is allemaal standaard overigens.

Ook een bijpassend klokje

Natuurlijk heeft Porsche Design ook een bijpassend klokje ontwikkeld: een nieuwe editie van de legendarische Chronograph I die qua look & feel perfect past bij deze limited edition 911. Het horloge kost 11.048,78 euro en is exclusief beschikbaar voor eigenaren van de 911 Edition 50 Years Porsche Design. Enkele unieke kenmerken van het horloge zijn het speciale editienummer en de op de 911 Edition 50 Years Porsche Design geïnspireerde, wielvormige rotor.

Naast een speciale 911 en dit horloge heeft Porsche Design ook een jubileumcollectie ontworpen die onder meer bestaat uit een uniek horloge en een limited edition collectie met onder meer schoenen, sportkleding, tassen en accessoires. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we nog meer te melden. Komt ie…

Porsche 911 S 2.4 Targa gerestaureerd!

Ter gelegenheid van het jubileum van Porsche Design heeft Porsche Classic twee jaar lang gewerkt aan de restauratie van een 911 S 2.4 Targa uit 1972, het jaar waarin Porsche Design werd opgericht. Ulrike Lutz, hoofd van Porsche Classic, legt uit: “We wilden met een ​​historische tegenhanger van de nieuwe 911 Edition 50 Years Porsche Design komen. Samen met het Sonderwunsch-team hebben we een unieke restauratie uitgevoerd waarbij we details van de nieuwe 911 Edition 50 Years Porsche Design hebben toegepast op de klassieker.”

911 uit 1972

De basis van deze one-off is een 911 T 2.4 Targa uit 1972. De experts van Porsche Classic hebben de motor en het chassis volledig uitgevoerd volgens de specificaties van de S-versie. Het topmodel uit zijn tijd had een cilinderinhoud van 2.341 cc, goed voor 190 pk bij 6.500 tpm, en was uitgerust met een mechanische brandstofinjectie. Net als bij de nieuwe versie is de grille op de motorkap – die dus achteraan zit – voorzien van een ‘Porsche Design 50th Anniversary’-badge met een reproductie van de handtekening van F.A. Porsche.

Zelf de slingers ophangen?

Wil je naar aanleiding van dit jubileum zelf nog de slingers komen ophangen bij Porsche? Dat kan! Het Porsche Museum viert de 50e verjaardag van Porsche Design met een speciale tentoonstelling in de periode 19 januari tot 11 juli 2022. Tijdens deze tentoonstelling kun je de originele Chronograph I bekijken, net als andere unieke stukken in de collectie. Denk aan de P8478 pilotenbril, de Monobloc Actuator chronotimer met volledig geïntegreerde stopwatch en de P9521 smartphone. De speciale collectie bevat dan ook niet alleen de 993 Speedster van F.A. zelf, maar ook de 904 die hij zag als zijn meesterwerk. De door Porsche Classic gerestaureerde Porsche 911 S 2.4 Targa uit 1972 en de nieuwe 911 Edition 50 Years Porsche Design staan er ook in de schijnwerpers, maar dat is natuurlijk heel vanzelfsprekend.