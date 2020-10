Deze Lexus J201 is speciaal gebouwd voor vrouwen - Autoblog.nl

De Lexus J201 ziet eruit als de meest mannelijke Lexus ooit, maar toch is deze auto daar niet voor bedoeld.

Als je op zoek bent naar een auto die wel tegen een stootje kan dan ben je bij Toyota aan het goede adres. De Land Cruiser is dan precies wat je nodig hebt. Als je een Land Cruiser toch wat te sober vindt, is er ook nog een minder bekende luxe versie: de Lexus LX 570.

De Lexus LX is dus wat meer bedoeld voor de betere winkelstraat en wat minder voor de boerderij. Daar heeft Lexus echter verandering in gebracht. Ze presenteren nu een extra ruige versie van de LX: de Lexus de J201 Concept. Laat je niet misleiden door de aanduiding concept: deze auto is niet puur voor de show. De Lexus J201 gaat namelijk deelnemen aan de tiendaagse Rebelle Rally. Mocht je willen weten waar de naam J201 vandaan komt: het platform heeft intern de codenaam URJ201. Veel inspiratie hadden ze dus niet bij het bedenken van de naam.

Met dat doel voor ogen is de Lexus LX stevig onder handen genomen. Zo is bijvoorbeeld de ophanging aangepakt door de draagarmen te vervangen. De auto kan van voren tot 12,2 centimeter hoger op zijn pootjes staan en van achter 10,4 centimeter. Ook heeft de auto dikke General-terreinbanden aangemeten gekregen. De Lexus J201 is verder volgehangen met off-roadaccessoires. We zien bijvoorbeeld een snorkel, een lier, een bagagerek, een lichtbalk, een reservewiel en jerrycans.

De Lexus heeft voor de gelegenheid ook flink wat extra power gekregen. Normaal gesproken heeft de LX een V8 383 pk, nu is dat vermogen met een supercharger opgeschroefd naar 550 pk. Het koppel is gestegen van 546 Nm naar 746 Nm.

De Lexus J201 zal morgen voor het eerst in actie komen. Dan gaat namelijk de Rebelle Rally van start, die verreden wordt in Californië en Nevada. De rally is exclusief voor vrouwen bedoeld, dus ook deze Lexus J201 zal door een vrouwenduo bestuurd worden.