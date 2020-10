Mercedes gaat de handbak vaarwel zeggen - Autoblog.nl

De bovenstaande aanblik ga je straks niet meer aantreffen in een Mercedes-interieur.

Handbak versus automaat: het blijft een heet hangijzer onder autoliefhebbers. Alhoewel, de dogmatische puristen vinden dat je eigenlijk helemaal geen autoliefhebber bent als je niet een handbak boven een automaat verkiest. Als dat inderdaad het geval is zijn alle autoliefhebbers het roerend met elkaar eens. De rest is dan immers geen autoliefhebber.

Knoop doorgehakt

Het lijkt erop dat ze nu bij Mercedes definitief de knoop hebben doorgehakt. R&D-baas Markus Schäfer laat weten dat de handbak uit de auto’s van Mercedes gaat verdwijnen. Dit klinkt als een drastische maatregel, maar voor de puristen zal het toch niet veel uitmaken. Uit de sportieve auto’s van Mercedes was de handbak namelijk toch al verdwenen. De handbak was alleen nog iets voor de instappers.

Kostenbesparing

Uit de instapmodellen gaat de handbak nu echter ook verdwijnen. De opgegeven reden is dat Mercedes hun auto’s minder complex wil maken. Uiteraard zorgt dat weer voor kostenbesparing. In het kader van deze strategie wil Mercedes het aantal platforms aanzienlijk verminderen en de handbak vaarwel zeggen. Ook gaat Das Haus het aantal verbrandingsmotoren beperken, maar daarbij spelen natuurlijk ook weer andere factoren een rol.

Natuurlijke manier

Over wat voor periode de handbak uitgefaseerd wordt is niet bekend. Tegenover The Drive laat een woordvoerder echter weten dat deze overgang op een natuurlijke manier zal gebeuren. De handbak zal dus geleidelijk verdwijnen naarmate er meer modellen vervangen worden.

BMW

De liefhebbers van zelf schakelen zullen nu uit moeten wijken naar aartsrivaal BMW. De nieuwe M3 wordt namelijk nog wel gewoon met een ouderwetse handbak geleverd, een mooie USP. Dan moet je wel de sedan of de M4 nemen. De M3 Touring wordt waarschijnlijk alleen geleverd als Competition met bijbehorend automaat, zoals we vanochtend schreven.

De vraag is in hoeverre het nu echt een gemis is dat Mercedes de handbak niet meer gaat leveren. Zoals gezegd hadden de AMG’s toch al geen handbak meer. En met flippers kun je ook gewoon het schakelen in eigen hand nemen.

