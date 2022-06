Toch heeft het Lexus zeker geen windeieren gelegd dat een Lexus lelijk is. Lexus klanten blijven er gewoon eentje kopen.

De Spindle-grille van Lexus was een paar jaar geleden net zo polariserend als de Single Frame Grille van Audi of de varkensneus van BMW. Wij autoliefhebbers maken altijd de fout dat een mooie auto beter verkoopt dan een lelijke auto, maar er tellen meer dingen mee.

Daarnaast kan een lelijk design verrassend succesvol zijn en navolging vinden. Opvallen met een duur object is belangrijker dan dat de puristen het ‘mooi’ vinden.

Lexus klanten vinden Lexus lelijk

Bij Lexus ligt het nog eens wat lastiger. Dat merk kent niet echt puristen. De eerste Lexussen waren overduidelijk geïnspireerd op modellen van de concurrentie. Vervolgens waren Lexussen anoniemer dan een premium-accounthouder van Second Love. Met de Spindle Grille schudde Lexus wel eventjes al het schroom van zich af.

Maar wat blijkt, de betalende klanten vinden het buitengewoon lelijk. Dat zegt Lexus Designchef Koichi Suga tegen kwaliteitspublicatie Automotive News Europe. De klanten vonden de neus namelijk iets te polariserend:

Veel Lexus klanten vonden het lijken op Darth Vader. De nieuwe Spindle-grille is gebaseerd op dit soort uitspraken. We moeten de juiste balans vinden. Koichi Suga, Lexus ontwerper. Weet dus wat mooi is, maar past het niet toe.

Grille wordt subtieler

Toevallig zegt Suga dat nét bij de introductie van de nieuwe Lexus RX. Deze heeft namelijk nog steeds een flinke grille, maar is een stuk subtieler. met name omdat ‘ie niet zo hoog doorloopt tot de motorkap. Tja, of het nu mooier is, is lastig te zeggen. Dat laten we aan jullie smaak over.

Ook de elektrische RZ450e zal een veel neutralere grille gaan krijgen. Ook de diverse elektrische Lexussen die het merk een tijdje aankondigde, zullen allemaal minder grof vormgegeven grilles gaan krijgen om zo de Lexus klanten tevreden te houden.

