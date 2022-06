Verkooprecord Urus bereikt, weer een mijlpaal

Het verkooprecord van de Urus is ongekend voor een supercarbouwer uit Modena.

De Lamborghini Urus is een enorme schot in de roos. De uber-crossover uit Sant’agatha is precies wat de klanten willen. De auto staat ongeveer bovenaan de ladder als het gaat om SUV’s in de Volkswagen Group. Het begint met de Volkswagen Touareg en gaat via de Audi Q7 (plus Audi Q8) en Porsche Cayenne naar boven met de Bentley Bentayga en dus de Lamborghini Urus.

Ondanks dat de techniek bekend is, is het exterieur typisch Lamborghini. Lekker over de top en zeer buitenissig. Zeker in het zwart is het een apparaat waar je bang van wordt. Mooi, subtiel, elegant? Nee, maar dat was ook niet de bedoeling. Net als de Countach moet je er omstanders mee kunnen choqueren.

Mijlpaal

Maar waar de purist een Countach wél een echte Lamborghini vindt en wat moeite heeft met de Urus, ziet de betalende klant dat toch echt anders. Sinds de introductie van de Urus zijn er namelijk 20.000 exemplaren van gebouwd. Dat maakt Lamborghini net bekend.

Het gaat dus heel erg hard, want afgelopen jaar behaalden Lamborghini al een mijlpaal met het 15.000e exemplaren. In amper 11 maanden tijd heeft Lamborghini er dus nog eens 5.000 van gebouwd.

Verkooprecord Urus niet schokkend

Nu lijkt 20.000 stuks ook weer niet zo schokkend, natuurlijk. Maar vergeet niet dat dit heel erg dure auto’s zijn. In Nederland kost een kaal exemplaar meer dan drie ton en met wat opties haal je die vier ton wel.

De vraag lijkt alsnog groter te zijn dan het aanbod. Lamborghini bouwt namelijk maar één versie. De Urus. Er is nog geen Urus S, Urus PHEV, Urus Performante of Urus STO, terwijl dat in principe prima zou kunnen gezien de techniek.

Sterker nog, die 20.000 stuks zijn nog indrukwekkender als je bedenkt dat er nog geen eens een facelift van is geweest! Dit is nog het eerste model dat nu alweer 4 jaar meegaat. Een facelift van de Urus staat overigens wel gepland.

De eerste modellen van de sterkere Urus Evo zijn al gespot en de meeste info is al bekend. Ook een elektrische Urus komt eraan. Dus er komen nog wel een paar verkooprecords voor de Urus aan, denken wij.

