Lexus Electrified Sedan pakt BMW i4 aan

De Lexus Electrified Sedan is meteen een twee sprongen voorwaarts. Qua design ook eigenlijk.

Ondanks dat Lexus al sinds 1990 in Nederland op de markt is, hebben de Japanners met de kraag omhoog nog niet echt een potje kunnen breken. Uiteindelijk kiezen we liever voor Duits, als we naar de verkoopcijfers kijken. Dat komt uiteraard ook door de leasemarkt. De kwaliteiten van een Lexus komen vaak pas ná een jaar tevoorschijn. Daar is Lexus zelf ook een beetje verantwoordelijk voor, overigens. Lexus biedt zijn modellen in Nederland aan met vaak één motortype en één carrosserievariant.

Leuk voor als je net op zoek bent naar een niet al te krachtige hybride sedan, maar anders niet. En dat verklaart meteen waarom het merk niet snel bij iemand op de shortlist komt. De Lexus CT200h was destijds wel een leaseknaller in Nederland en dat kwam door de lage bijtelling. Zoals Wouter al bij de BMW i4-rtijtest opmerkte is echt goedkoop leasen er in dit segment niet meer bij, maar je bent nog altijd minder geld kwijt dan bij het lease van een gewone auto.

BMW i4-concurrent

Maar nu is er dan deze. Correctie, nu KOMT deze Lexus Electrified Sedan. Daarmee hebben we in principe alle informatie van de auto verklapt. Het is dus een elektrische auto én een sedan. Het lijkt qua formaat een concurrent te worden van de BMW i4 en Tesla Model 3. Een premium sportsedan met in dit geval een strakke styling. Strakker dan we van Lexus op dit moment gewend zijn.

Sterker nog, dit is stiekem best een mooie auto. Natuurlijk moet je ‘m wel in het echt zien. De huidige Lexus IS toont op de foto’s niet zo heel fraai, maar in het echt klopt het design veel beter. In dit geval is er gekozen voor een minder drukke designtaal. Aan de voorkant valt de dikke voorbumper (met luchtinlaat!) op. Aan de zijkant zien we dat ze bij Lexus in dit geval wel wielen met een goede ET-waarde kunnen monteren.







Komst Lexus Electrified Sedan

Ook zie je ‘en profil’ dat de cabine relatief hoog is en de rest van de body vrij laag. Een duidelijk teken dat de enkel en alleen is ontworpen met elektrische aandrijflijn in het achterhoofd. De achterzijde is vrij kort en doet wat denken aan de LF-A. Ook opmerkelijk, aan de voorkant zien we een Lexus-logo, maar op de achterkant hebben ze L E X U S geschreven.

De Lexus Electrified Sedan is een onderdeel van die enorme EV-lineup waar Lexus mee bezig in. Nu waterstof (FCEV) ook voor Lexus en Toyota nauwelijks toekomst lijkt te hebben, moeten ze even een inhaalslag maken. Wanneer de auto op de markt komt, is niet duidelijk. Maar aan de afbeeldingen te zien, lijkt de auto nog vrij vroeg in het prototype-stadium te zitten.

