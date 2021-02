Opsporing verzocht: deze SQ5 is gestolen tijdens proefrit - Autoblog.nl

Wat een (corona)proefrit had moeten worden resulteerde vanochtend in een autodiefstal.

Autobedrijven zitten momenteel in een lastig parket. Daar zijn meerdere redenen voor en één daarvan is het regelen van proefritten. Die mogen namelijk wel, maar dan niet bij het autobedrijf zelf. Wat erger is: de verkoper mag niet mee, met alle risico’s van dien. Vandaag ging het dan ook fout bij een proefrit met een Audi SQ5.

Het autobedrijf in kwestie (Hamilton Automobielen uit Eindhoven) had conform de regels een afspraak gemaakt voor een proefrit. De Audi SQ5 werd op een aanhanger naar de afgesproken locatie aan het Klompven in Oisterwijk gereden. Daar werd de auto van de trailer gereden. Toen de verkoper echter de groene platen ging pakken, maakte de onverlaat van de gelegenheid gebruik om er met de Audi vandoor te gaan. Dit gebeurde tussen 09.30 en 09.40 vanochtend.

Normaliter rijdt er bij Hamilton Automobielen altijd iemand mee met een proefrit én wordt vooraf een kopie van het rijbewijs gemaakt. Vanwege de coronamaatregelen was dat nu echter niet mogelijk. Al snel bleek ook dat de man zich voor had gedaan als iemand anders. Op het opgegeven adres woonde inderdaad iemand met die naam, maar die deed in zijn badjas de deur open en wist nergens van. De Audi SQ5 en de autodief zijn nu dus spoorloos.

Hamilton heeft op deze manier al diverse coronaproof proefritten gedaan tijdens de lockdown, maar deze keer ging het dus mis. Het is voor het eerst in het 15-jarig bestaan dat het autobedrijf zoiets meemaakt.

Het onfortuinlijke Hamilton Automobielen kan daarom wel wat hulp gebruiken. Daarom volgt nu het signalement van de auto:

Merk/model: Audi SQ5

Bouwjaar: 2013

Exterieurkleur: Monsun Grijs Metallic

Interieurkleur: zwart/bruin leder

Kenteken: GJ-343-T

Chassisnummer: WAUZZZ8R5DA069140

Beschadigingen: klein krasje op het linkerachterscherm en de achterbumper

Mocht je dus een Audi SQ5 tegenkomen die aan dit signalement voldoet: neem dan contact op met de politie van Oisterwijk of met Hamilton Automobielen. Degene die de gouden tip heeft kan rekenen op een beloning.