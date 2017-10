Lexus schopt ontuchtpleger Weinstein in de gonaden

Bam!

Recentelijk heeft de hashtag #metoo flink wat stof doen opwaaien in binnen- en buitenland. De aanstichter van het hele issue is Harvey Weinstein, een Hollywood honcho die jarenlang misbruik maakte van zijn machtspositie in de entertainment industrie om sexual favours te betrekken van (aspiring) actrices. Dit bewoog Alyssa Milano, beter bekend als de dochter van Arnold Schwarzenegger in de film Commando, ertoe om slachtoffers van dergelijk misbruik aan te moedigen hun ervaring te delen op de sociale media met de inmiddels virale hashtag.

Weinstein, die een groot deel van de beschuldigingen overigens ontkent, is zoals te verwachten viel inmiddels de gebeten hond. Als financier van menig prominent politicus schuurde de man zijn ellebogen tegen die van machtige personen, maar die trekken hun handen inmiddels af van de producent. Ze staan daarin niet alleen, want ook Lexus heeft inmiddels bekend gemaakt niks meer te maken willen hebben met Weinstein. Persbureau Reuters quote het Japanse luxemerk:

Lexus has chosen to terminate its agreements with The Weinstein Company that saw the luxury automaker working with the film studio on certain film and television projects.

Lexus was als sponsor onder andere betrokken bij Weinstein’s productie ‘Project Runway’. Naar verluidt heet Weinstein’s nieuwe project overigens ‘Project Run Away’, waarin hij zichzelf filmt met een selfiestick terwijl hij vlucht van de politie. Take that Harvey!