Koop deze Audi S4 youngtimer voor een spotprijs

Goedkoper in de voorouder van de Audi C7 S6 rijden wordt waarschijnlijk lastig.

C7 S6? Moet dat niet de B9 S4 zijn? Neen! Echte kenners weten namelijk dat de originele Audi S4 baseerde op de Audi ‘C4’ 100, de auto die medio jaren ’90 letterlijk omgedoopt werd tot A6 door middel van een ingrijpende facelift. Op basis van die eerste A6 onstond overigens ook de eerste S6, dus het ‘C4’ platform kent een rijke historie wat dat betreft.

De C4 S4 en C4 S6 waren beiden leverbaar met V8, maar deze Ur-S4 heeft nog een variant van Audi’s legendarische geblazen vijfpitter in het vooronder. Je kookt dus niet op een plethora aan pitten, maar dit blok kon wel bogen op een rijke historie in de race- en met name rallysport. Het zat in de basis bijvoorbeeld ook in de Ur-Quattro’s en de RS2.

Helaas heeft de unit in deze S4 al 275.000 kilometers achter de kiezen en die afstand heeft zijn tol geëist. De omschrijving van de motor leest als een te dure beltoon die je vroeger kon kopen. Je hoeft niet ‘Antilli: Aan’ naar een vaag nummer te SMS-en, maar in de advertentie valt wel ‘Motorcode: Aan’ te lezen. Onder de streep is dat waarschijnlijk vrijwel net zo’n duur grapje.

Ook voor het overige verkeert de auto kennelijk niet in de beste staat. Ondanks dat volgens de verkoper recentelijk de schokdempers, remschijven/blokken en klauwen achter, distributieriem, waterpomp én koppeling vervangen zijn, wordt de youngtimer aangeprezen met de ronkende tekst:

Is geen nette auto en heeft gebruiksporen en kleine mankementen maar rijd en remt goed!

Een blik op de foto’s geeft al een idee waar de verkoper op doelt. Maar goed, de prijs is daar dan ook naar. Voor 4.500 Euro stap je in deze ooit chique Avant en nergens staat dat je extra moet betalen voor de Porsche cup-velgen (replica’s?). Stop er nog een keer het aankoopbedrag in en je rijdt in een knappe station. Of zou dat nog te optimistisch gedacht zijn?

