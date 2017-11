Lexus verlengt de RX450h met 110 millimeter

Dat zal vast wonderen doen voor het zelfvertrouwen van de RX.

Ondanks dat onze @casperh behoorlijk goed te spreken was over de Lexus RX450h (rijtest), zien we de auto niet erg vaak op ’s heeren wegen. Of dat gaat veranderen door de komst van deze verlengde versie die plaats biedt aan zeven personen wagen we te betwijfelen. In Nederland zijn er buiten enkele gemeentes nou eenmaal niet zoveel gezinnen met meer dan drie kinderen.

Wat dat betreft is de auto waarschijnlijk beter geschikt voor ‘Murica, waar Lexus sowieso veel populairder is dan aan onze kant van de plas. Toch houdt dat de luxe divisie van Toyota in dit geval niet tegen om de auto ook hier aan te bieden. In Amerika is de auto beschikbaar als RX350 en RX450h, maar wij krijgen alleen de laatste vanwege onze belastingregels.

Lexus heeft voor het creëren van de RX450hL de wielbasis van de RX450h niet gewijzigd. Dat wil zeggen dat de overhang vergroot is, maar gelukkig alleen aan de achterkant. Ook het achtersteven van de auto loopt wat minder stijl af dan bij de reguliere RX450h. Dit alles heeft uiteraard tot doel de inzittenden op de extra rij een gerieflijke ruimte te bieden. Koop dan, of heb jij toch liever een LC500 (rijtest)?