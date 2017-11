Officieel: dit is de nieuwe Mercedes CLS

Verrassing!

In de stad van het witte doek vliegen de doeken je vandaag om de oren. BMW trok het doek zojuist al van de nieuwe i8 Roadster en Mercedes heeft nu hetzelfde gedaan bij de nieuwe CLS. Die was natuurlijk al uitgelekt, maar goed, nu hebben we ook de eerste technische gegevens van Mercedes nieuwe ‘vierdeurs sedan’.

In eerste instantie zal de CLS louter leverbaar worden met 4MATIC en zescilinders onder de kap. De CLS 350 d 4MATIC en de CLS 400 d 4MATIC zijn diesels met respectivelijk 286 pk en 340 pk. Daarnaast is er de CLS d 450 4MATIC, een hybride met 367 pk sterke benzinemotor in combinatie met een 22 pk sterke elektromotor.

Het dashboard van de CLS lijkt op dat van de E Klasse en heeft veel van Mercedes’ nieuwste snufjes die we inmiddels kennen van de nieuwe E Klasse en S Klasse aan boord. Optioneel kan je bijvoorbeeld opteren voor ENERGIZING comfort control, waar we eerder al een artikel aan gewijd hebben. Sowieso is de standaarduitrusting prettig, deze omvat onder andere LED koplampen en 18″ wielen en het grote 12,3″ scherm.

De looks van de nieuwe CLS mogen niet ieder’s smaak zijn, maar zorgen wel voor een lage Cw-waarde van 0.26, dus de CLS snijdt door de lucht als een warm mes door de boter. Voordat je het weet ben je in Frankrijk, dus is het maar goed dat de bagageruimte 520 liter meet. Kan je op de weg terug even wat flesjes Champie meenemen.

In de gallery zie je overigens niet alleen de grijze CLS die we eerder zagen, maar ook een rood exemplaar zonder AMG opsmuk. Ziet er al een stuk beter uit in mijn ogen. Goed werk van Mercedes, of wacht jij op de vierzits AMG GT?