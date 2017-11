Mazda presenteert een nieuw topmodel in Los Angeles

Huh, maar dat is toch gewoon de Mazda6?

Dat is ook wat wij dachten bij het lezen van Mazda’s aankondiging over hun nieuwe topmodel. De paarse broeken van de Japanners hebben kennelijk bedacht dat het een goed idee is om de auto op deze manier ‘te verkopen’. Enfin, dat laten we maar even voor wat het is, belangrijker is wat Mazda daadwerkelijk gedaan heeft met hun D-segmenter. Hoewel het hier de Amerikaanse Mazda6 betreft, komen de wijzigingen immers waarschijnlijk ook onze kant op.

De update behelst vooral het interieur. Dit is bij Mazda nog weleens een heikel punt. De auto’s rijden goed, zien er puik uit en zijn relatief licht en zuinig, maar de dashboards waren tot voor kort niet heel aaibaar. Zo te zien heeft Mazda daar nog eens extra goed naar gekeken. Afgaande op de plaatjes ziet alles er nu behoorlijk strak en luxe uit. Ook zijn er forse schermpjes aanwezig voor de nodige infotainment. Goed nieuws, hoewel in de praktijk zal moeten blijken of het systeem kan hangen met grote jongens zoals iDrive.

Qua uiterlijk zijn de wijzigingen minimaal te noemen. In de grille vind je in plaats van lamellen nu kippengaas terug. Verder zijn er nieuwe kleurtjes en nieuwe wielen. Woei! Onder de kap huist in ‘Murica een geblazen 2.5 met 250 pk. Dat maakt hebberig, maar of dit blok ook naar Nederland komt is niet bekend.