Mustang Mach-E faalt elandtest enorm (aldus testers)

De Mustang Mach-E faalt enorm in de elandtest. De Tesla Model Y doet het echter uit de kunst.

Elektrische auto’s rijden in veel opzichten net eventjes wat anders dan auto’s met een verbrandingsmotoren. Dat komt namelijk door de accu’s. Hier zit een groot voor- én nadeel aan.

Eerst even het voordeel. Een accu kan heel erg laag geplaatst worden. Dit betekent dat het zwaartepunt lager komt te liggen. Het nadeel is echter: het gewicht is veel hoger. Dus ondanks dat het gewicht zich op een gunstigere locatie bevindt, is het simpelweg te hoog. Zie het een beetje als strafgewicht voor sommige raceauto’s. Ja, je kunt beter de gewichtsverdeling afstemmen, maar dat is een doekje voor het bloeden: een zwaardere auto rijdt altijd slechter dan een lichtere auto. Simpele natuurkunde.

Enfin, we zien dat bovenstaande theorie in de praktijk nog redelijk goed kan uitpakken. Er zijn voldoende elektrische auto’s die uit de kunst rijden. Een Tesla Model 3, Porsche Taycan of Audi e-tron GT zijn enkele voorbeelden.

De Ford Mustang Mach-E rijdt voor zijn soort ook heel behoorlijk. Ondanks dat het een hoge zware auto is, kun je er behoorlijk mee de hoek om. Sterker nog, de balans is stiekem best goed en het is een prettig rijdende automobiel. Check de Mustang Mach-E rijtest er maar op na.

Mustang Mach-E faalt elandtest

Maar dat vinden ze bij Teknikens Värld niet het geval. Teknikens Värld is de grote elandtest-tester. Zij controleren hoe goed de auto’s presteren in de beruchte test en wat blijkt: de Ford Mustang Mach-E faalt in de elandtest. De grote Amerikaanse crossover presteert onder zijn kunnen volgens het testpanel. Dat lijkt voornamelijk door de software te komen, niet zozeer door een intrinsieke fout in het ontwerp (zoals de eerste Smart en A-Klasse).

Dat is ook te zien in de video. Zoals je ziet is het niet zo dat de Ford Mustang Mach-E kansloos onderstuurt. De auto zwiept eventjes te veel met zijn staart: overstuur, dus. Als @jaapiyo achter stuur zat, zou hij breed grijnzen en zelfs een beetje kirren van jolijt. Wel is het een dingetje dat de auto bij 68 km/u begint te glijden en de Tesla Model Y veel stabieler én sneller is.

