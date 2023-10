Lezersvraag: als je écht een EV zou moeten, welke zou dat zijn?

Stel nou hè, stel. Dat je écht een EV zou moeten gaan rijden. Welke zou dat moeten worden?

Voor sommigen is het nog altijd de gruwel der gruwelen; een EV onder de bips. Die vinden dat trillen, stank, dure brandstof en een rookgordijn bij voluit accelereren bijdragen aan het comfort en de rijbeleving. Want zo is het altijd al geweest, zeggen ze. Die krijg je met geen mogelijkheid in een EV.

Maar wat als straks na 22 november blijkt dat Timmerfrans een monsterzege heeft behaald en een coalitie gaat vormen met zijn PvdA/Groenlinks, de Partij voor de Dieren en Volt? En dat ze per direct de brandstofauto verbieden en je wel in een elektrische auto MOET gaan rijden? Kan best hè?

Welke EV zou het worden als je gedwongen wordt?

Voor ondergetekende is het niet zo’n ramp. Nee, die heeft namelijk helemaal niks tegen EV’s in het algemeen en het rijden daarin in het bijzonder. Sterker, er stond jaren een BMW i3 op de stoep en sinds gisteren wordt het erf van huize nicolasr gesierd door een mooie zwarte Tesla Model S 100D.

Ja, een EV dus. Niet gedwongen, maar helemaal vrijwillig. Over het hoe en waarom kun je komende zaterdag lezen in een nieuw hoofdstuk in de Autoblog Garage, dus nog heel even geduld. Maar heel kort; wat een auto. Het rijdt ge-wel-dig!!

Dus voor mij is het makkelijk, maar geldt dat ook voor jou, oh beste Autobloglezer? Stel nou hè, stel. Dat je écht een EV zou moeten gaan rijden. Welke zou dat moeten worden? Er is genoeg leuks te vinden, dus we zijn benieuwd. Vandaar dus deze Lezersvraag! Brand los en doe je best!

En oh ja, de eerste die roept dat hij alleen elektrisch rijdt op de kermis, is af…