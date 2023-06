Tesla rijders maken meeste kilometers met hun EV

Tesla rijders maken de meeste kilometers met hun EV’s, maar nog altijd minder dan de gemiddelde ICE rijder

EV’s nemen de wereld over en Tesla was er vroeg bij om daarvan te profiteren. Normaal gesproken is het vrij lastig een nieuw automerk op te starten. In het geval van Tesla is het ook niet eenvoudig geweest. Maar inmiddels is Tesla gigantisch veel geld waard en verkoopt het bijna net zoveel auto’s per jaar als de Duitse premiums.

Maar, rijden mensen nu ook echt met die EV’s? iSeeCars zocht het uit voor Amerikaanse automobilisten. Nu zijn die mogelijk wat anders dan hun Europese en Nederlandse soortgenoten, maar toch is het wel een interessante graadmeter. De gemiddelde eigenaar van een jonge (3 jaar oude) EV maakt in Amerika 14.579 kilometers per jaar. De gemiddelde eigenaar van een even oude ICE, rijdt 4.828 kilometer meer.

De EV’s die het meest intensief gebruikt worden in Amerika, komen allemaal af van Tesla. De Model X is de koning kilometervreter van het stel. Deze maakt gemiddeld 16.702 kilometers per jaar. Dat is dus nog altijd minder dan de gemiddelde ICE. Opvallend genoeg rijden de meeste EV’s van andere merken een stuk minder ver. Als men Tesla buiten beschouwing zou laten, daalt het gemiddelde jaarkilometrage van EV’s naar slechts 10.813 kilometer.

Porsche Taycan eigenaren maken de minste kilometers van allemaal. Zij rijden gemiddeld slechts 7.799 kilometer met hun auto’s. iSeeCars ziet een duidelijk verband tussen de gemiddelde afstand die eigenaren met hun EV’s afleggen en de actieradius van de EV in kwestie. Voor elke kilometer extra actieradius, leggen eigenaren 23 kilometer extra af per jaar. EV’s meer range geven zou dus kunnen helpen om eigenaren er meer mee te laten rijden. Op zich niet heel verrassend dus.

Maak jij enorm veel kilometers met een EV? Of laat je juist een EV staan omdat je zoveel kilometers maakt en niet voortdurend wil stekkeren? Laat het weten, in de comments!