Lezersvraag: welke optie op een auto is voor jouw een must? - Autoblog.nl

Zonder die ene optie is de auto voor jouw een stuk minder aantrekkelijk. Hoe zit dat bij jou?

Van een kale moderne auto worden maar weinig mensen vrolijk. Bij het shoppen van een occasion, het kiezen van een nieuwe (private) leaseauto of het kopen van een nieuwe auto heb je vast een optie in je hoofd wat voor jou een must is.

Misschien heeft de auto in kwestie een uitrusting waar die optie al is meegenomen. Dat is lekker, maar soms moet je er echt naar zoeken. Het is maar net wat je eisen zijn. De één zweert bij cruise control, terwijl de ander gruwelt bij een auto zonder stoelverwarming. Tevens is de elektrische kofferklep is bij sommige mensen behoorlijk ingeburgerd. Simpelere dingen als een regensensor, automatische verlichting en automatische climate control zijn toch ook wel lekker om te hebben,

Kortom, welke optie op een auto is voor jouw een must? Zou jij een auto laten staan wanneer deze optie niet present is, of ben je niet zo kieskeurig en geloof je het allemaal wel. Het referentiekader is bij iedereen weer anders. Laat het dus zeker weten in de comments. We zijn ontzettend benieuwd.