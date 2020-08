Lezersvraag: de nieuwe naam voor Circuit Zandvoort?

Circuit Zandvoort krijgt een nieuwe naam. Maar wat moet de nieuwe naam volgens jullie worden?

Er mag dit jaar dan geen Grand Prix verreden werden op Circuit Zandvoort. Dat betekent niet dat er geen nieuws valt te melden over de Formule 1 baan in de Noord-Hollandse kustplaats. Volgende week heeft de organisatie ‘groot’ nieuws te melden.

Circuit Zandvoort krijgt namelijk (weer) een nieuwe naam. De bekendmaking van die nieuwe naam volgt op volgende woensdag 26 augustus. Tot 2017 was de baan bekend als Circuit Park Zandvoort. Drie jaar geleden werd die naam gewijzigd naar Circuit Zandvoort. Volgend week volgt dus weer een naamsverandering.

Hoe radicaal anders deze naam gaat zijn is nog afwachten. Het kan wat dat betreft alle kanten op. De organisatie van de Formule 1 race in Zandvoort spreekt doorgaans over de Dutch Grand Prix om het makkelijk te houden voor het internationale publiek. De kans bestaat dat we die internationale aanpak gaan terugzien in de benaming. Het kan natuurlijk ook zijn dat de benaming ‘Circuit Zandvoort’ gewoon blijft, met misschien een vaste naamsponsor eraan verbonden.

De nieuwe naam staat al vast. Maar misschien heb jij wel een fantastisch idee hoe het circuit moet gaan heten. Daarom in deze lezersvraag. Wat moet de nieuwe naam van Circuit Zandvoort gaan worden: Mickey Mouse Dome? Dutch Dunes? Orange County? Joris en de Draak? Ga los in de comments!