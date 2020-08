RAM 1500 TRX met Hellcat-motor is een hit!

De RAM 1500 TRX verkoopt als een dolle. Amerikanen lopen maar wat warm voor de pickup met zijn lel van een V8.

Terwijl Nederlanders in hun handen wrijven als een Volkswagen Up! of een Skoda Citigo in de aanbieding is, gaat het er in de Verenigde Staten iets anders aan toe. Amerikanen hebben massaal op de bestelknop geramd (pun intended) toen de nieuwe RAM 1500 TRX met Hellcat-motor werd onthuld.

Prijzen in de Verenigde Staten beginnen bij 71.790 dollar voor de praktische bedrijfswagen pickup met 712 pk. Er komt echter ook een gelimiteerde Launch Edition op de markt met een vanafprijs van 90.315 dollar. Binnen drie uur nadat de orderboeken voor deze variant waren geopend was de 1500 TRX Launch Edition uitverkocht. Er rollen slechts 702 Launch Edition exemplaren van de band.

De 1500 TRX Launch Edition komt onder andere met adaptieve cruise control, rijbaan assistent, een lederen interieur en verwarmde en geventileerde voor- en achterstoelen. Je kunt er nog een aantal opties bovenop aanvinken. Dan passeert de prijs van deze prestigieuze pickup de 100.000 dollar.

Voor kopers die naast de pot hebben gepist is er ook goed nieuws. In de optielijsten kun je zo goed als de spec van een Launch Edition namaken. Je zult alleen wat extra moeten betalen. De reguliere RAM 1500 TRX zal niet in een gelimiteerde oplage worden gemaakt. Uiteindelijk is er dus een RAM 1500 TRX voor een ieder die het zich kan veroorloven.