Officieel: alles over de Grand Prix van Nederland in 2020

Op Circuit Zandvoort is vanmorgen bekendgemaakt dat er vanaf volgend jaar een Nederlandse Grand Prix op de kalender staat. Na de klik alle informatie over de race in de Noord-Hollandse badplaats.

Het slechtst bewaarde geheim van 2019. Zo kun je Nederlandse Grand Prix wel noemen. Het kon ook niet anders. Met zoveel betrokken partijen was het heel lastig om het nieuws geheim te houden. Autoblog wist op 10 april 2019 op basis van eigen bronnen al te melden dat er écht een race ging komen naar Zandvoort. Vervolgens kwamen we op 30 april met aanvullende informatie over het evenement. Nu is het officieel en heeft Circuit Zandvoort details uit de doeken gedaan.

De Dutch Grand Prix is een feit. Met een smak geld van onder meer de sponsoren Heineken, PON, VolkerWessels, Talpa Network, CM.com en Jumbo moet de race op Zandvoort een realiteit worden. Er is een contract getekend voor zeker drie jaar. Liberty Media-topman Chase Carey heeft drie redenen gegeven waarom er voor Zandvoort is gekozen. Ten eerste de rijke historie, ten tweede de ‘passie van Nederland’ voor de Formule 1. Wat uiteraard een verwijzing is naar Max Verstappen. Als laatste noemt Carey het een belangrijke reden dat er een nieuwe race in Europa gaat komen. Europa is het fundament van de Formule 1, aldus de topman. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt. Het kan nog twee maanden duren voordat de kalender voor 2020 af is. Wel is zeker dat het F1-weekend op Zandvoort in mei moet gaan plaatsvinden.

Burgermeester Niek Meijer zegt dat de F1 in Zandvoort ‘goed voor Nederland’ is. Jan Lammers ontkracht de kritiek dat het circuit saai zou zijn. Volgens de directeur is Zandvoort een circuit voor coureurs met ballen. Lammers verwacht geen problemen met betrekking tot inhaalacties. Chase Carey zegt dat Zandvoort een unieke identiteit heeft. Dat beaamt Lammers, door te stellen dat het circuit zeer natuurlijk is door de duinen. Carey wil er een groot event van maken. Niet alleen een raceweekend, maar er moet entertainment komen ‘voor alle leeftijden’ in Zandvoort. Memories for a lifetime, aldus de Liberty Media-topman. Een zekerheidje is een optreden van Armin van Buuren.

Er komen geen verplichte richtlijnen voor bezoekers. Men mag zelf verzinnen hoe af te reizen naar het circuit, iedereen staat daar vrij in. Wel komen er hulpmiddelen in samenwerking met bijvoorbeeld sponsoren (PON Gazelle). Wat dat precies gaat inhouden is nog niet bekendgemaakt. In samenwerking met betrokken partijen denkt de organisatie de infrastructuur in goede banen te kunnen leiden.

Aanpassingen aan de baan

De start-finish lijn komt dichter naar de Tarzanbocht toe. De uitloop van de Gerlachbocht wordt vergroot voor de veiligheid. De Hugenholtz bocht gaat verbreed worden, voor meer ruimte. Het tweede deel van de Hans Ernst bocht zal minder kort gemaakt worden en gaat breder worden wat gunstig moet uitpakken voor de snelheid van de auto’s. Als laatste gaat de Arie Luyendijk een soort kombocht worden zodat de F1-auto’s volgas door de bocht kunnen met de eventuele DRS open.

Lammers stelt dat er geen vergelijking gemaakt kan worden met 1985, het jaar dat de laatste race op Zandvoort werd gereden. De directeur spreekt over een succesvolle exploitatie. Met alle wijzigingen die moeten gebeuren aan het circuit en de faciliteiten die er gaan komen denkt de oud-coureur dat de F1 een succes gaat worden. Chase Carey sluit zich daarbij aan en zegt te vertrouwen te hebben in de organisatie.

Dit artikel wordt aangevuld