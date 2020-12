Miljoenen kostende Aston Martin DB5 Goldfinger is er klaar voor - Autoblog.nl

Voor een select groepje rijkelui zijn de eerste exemplaren van de Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation klaar om te rijden!

Als je autocollectie al bestaat uit hot hatches, supercars en unieke one-offs dan moet je verder kijken. Voor die kleine groep heeft Aston Martin de DB5 Goldfinger Continuation bedacht. In principe is het een vrij nutteloos ding. Je mag er de openbare weg niet mee op en de auto kost meer dan 3 miljoen euro. Toch heeft Aston Martin gewoon klanten kunnen vinden voor het model.

In totaal bouwt Aston Martin 25 exemplaren van de DB5 Goldfinger Continuation. Ze zijn allemaal vergeven en de eerste 5 stuks zijn klaar voor de eigenaren. Om dit heugelijke feit te vieren heeft de Britse autobouwer de auto’s bij elkaar gezet voor een fotomomentje.

De reden dat deze auto’s ondanks hun prijskaartje zo goed verkopen heeft natuurlijk alles te maken met het oog voor detail. De DB5 Goldfinger Continuation is zeer getrouw aan de origineel gebruikte auto in de beroemde James Bond-film. Sommige gadgets werken echt, wat dit letterlijk speelgoed voor (rijke) mannen en vrouwen maakt.

Op privé terrein of op een afgesloten circuit mag er wel mee gereden worden. Dan kun je de 4.0 zes-in-lijn met bijna 300 pk lekker de sporen geven. Per auto is Aston Martin 4.500 bouwuren zoet. Aston Martin Works is de afdeling die verantwoordelijk is voor de productie van de 25 modellen.