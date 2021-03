Onze F1 pikorde na drie dagen testen in Bahrein - Autoblog.nl

Na drie dagen testen achten wij de tijd rijp om jullie te vertellen wat de F1 pikorde wordt dit jaar. Dan hoef je al die races tenminste niet meer te kijken. Spaart je weer wat tijd uit. Geen dank.

De eerste en enige wintertest van het nieuwe F1 seizoen zit er alweer op. Slechts drie dagen hadden de coureurs en teams om kennis te maken met hun nieuwe bolides, voordat het over exact twee weken weer om het eggie gaat. We kennen inmiddels alle mantra’s. Testen zegt niks. Testen gaat alleen om kilometers maken en data verzamelen. Tuurlijk, het is allemaal zo. Maar wat is er nou leuker voor de diehard om toch te proberen door alle smoke and mirrors heen te kijken? Een bloemlezing.

Pikorde, de top 5

Nummer 1: Mercedes

Niemand kan de afgelopen jaren smoke and mirrors beter dan Mercedes. Das Haus heeft ons de afgelopen zoveel zand in de ogen gestrooid dat Klaas Vaak zich zorgen begon te maken over zijn baanzekerheid. Ook dit jaar is het weer allemaal kommer en kwel bij Toto Wolff en de zijnen. De achterkant is listig volgens zowel Bottas als Hamilton. Die laatste bombardeert Red Bull vandaag dan ook maar meteen als titelfavoriet. Maar wij geloven er niks van.

Kijk je naar de vloer van Mercedes dan is die voorzien van zoveel kleine golvende details die de andere teams niet hebben dat er twee conclusies mogelijk zijn. Ofwel de Merc is wederom een stuk geavanceerder dan de concurrentie, ofwel de engineers hebben de vloer getekend na een avondje shroomen. Wij vermoeden het eerste. En zelfs als Merc de auto nu nog niet op de rit heeft, zal dat ongetwijfeld snel gebeuren als het seizoen begonnen is. HAM dus gewoon kampioen.

Nummer 2: Red Bull Racing

Max Verstappen sloot vandaag net als vrijdag af als de snelste man op de baan. Met zijn tijd van vandaag is hij ook de snelste geweest gedurende de drie dagen durende test. En dat op de C4 van Pirelli, dus niet eens op de zachtste C5. Ook Perez liet bij vlagen snelheid zien. Hij was gisteren vrij rap onderweg op een hardere compound banden en reed vandaag tijdens de ochtendsessie de snelste ronde. Normaal zouden we Red Bull Racing dus als favoriet bombarderen, ware het niet dat we Mercedes inmiddels een beetje kennen.

Nummer 3: Ferrari

Ferrari begon de testdagen zeer low key. Ze waren niet eens in de top-5 te vinden. Toch gaf Raikkonen in de Alfa al snel aan dat Ferrari’s nieuwe motor zeker een stap vooruit is. Ook gaf Leclerc aan dat de basis van de auto goed voelt. Na een dramatisch seizoen van 2020 is het begrijpelijk dat Ferrari niet hoog van de toren blaast. Doch stiekem kroop Sainz vandaag aan het eind van de sessie naar de derde plaats van de dag, op een iets hardere band dan nummer twee Tsunoda. Is die graflelijke Fezza dan stiekem toch redelijk snel? Wij vermoeden van wel.

Nummer 4: Alpha Tauri

Watwatwat, laten wij ons zo leiden door de waan van de dag? Jazeker! Alpha Tauri heeft dit jaar veel goodies van de Red Bull van vorig jaar overgenomen. De achterkant van de auto was al stabieler dan bij de grote broer en misschien is Red Bull Racing daar wel naartoe gegroeid in plaats van andersom. Aangezien er ook nog eens dezelfde motor achterin ligt, zien we eigenlijk geen reden waarom het juniorteam veel langzamer zou zijn dan het ‘grote’ team.

Nummer 5: McLaren

Net als bij Ferrari lijkt men bij McLaren pertinent te weigeren om een glory run te doen op het zachtste rubber. Ricciardo eindigde vandaag op een meh-esque zevende plaats op de C4’s (de op een na zachtste banden). Gisteren en eergisteren was de honingdas wel de snelste uit de ochtendsessie, voor wat dat waard is. Norris zat er gisteren in de avond ook best lekker bij. We vermoeden dat McLaren het lastig krijgt de positie van vorig jaar te evenaren, maar P5 in het kampioenschap moet kunnen.

Pikorde: het tweede rijtje

Nummer 6: Aston Martin

Voor Aston Martin verliep deze test het slechtst van alle teams. Net als bij Mercedes kampte men met de nodige problemen, zowel van technische aard als qua snelheid. In tegenstelling tot bij Mercedes zien we geen reden voor Aston Martin om te zandzakken. Nieuwe man Vettel is ernstig beperkt in zijn kilometrage. Vandaag plaatste team groen wel een inhaalslagje wat dat betreft. Stroll deed 80 rondjes, Vettel 56 rondjes.

De twee gingen nimmer voor een snelle tijd en eindigden de sessie als de twee traagsten van de dag. Dat zullen ze over twee weken vast niet zijn, maar wij zien veel overeenkomsten met het vorige team groen, namelijk dat van Jaguar. Die deden soms ook wel aardig mee in de middenmoot. Meer dan dat, werd het niet. Voor Aston Martin misschien wel, maar niet dit seizoen.

Nummer 7: Alpine

Na dag één en dag twee hadden we Alpine misschien net wat hoger gezet, maar vandaag kwamen Ocon en Alonso niet echt bovendrijven. De Alpine heeft een apart design met veel bulk hoog achter de rug van de coureurs teneinde de sidepods zo nauw mogelijk te maken. Tot op heden lijkt dat niet super te werken voor de Fransen.

Nummer 8: Alfa Romeo

Zoals reeds aangestipt zei Kimi Raikkonen op dag één al dat de Ferrari-motor voor dit jaar een stuk beter is dan die van vorig jaar. Dat mocht ook wel natuurlijk. Vorig jaar leden de klantenteams van Maranello flink mee in de malaise van team rood. Met hun knaken-motor, moesten ze alle zeilen bijzetten om Williams van het vege lijf te houden. Dat lukte, maar dat was het dan ook. Er was een gapend gat tussen de slechtste drie teams van 2020 en de teams daarvoor. Dit jaar zal dat voor wat betreft Alfa Romeo mogelijk wat kleiner zijn, met dus die nieuwe motor en een nieuwe neus. Maar alsnog zien we het voormalige Sauber niet veel verder in de stand omhoog klimmen.

Nummer 9: Williams

Williams staat er lekker bij in de lijstjes bij deze test. Maar hier geldt eigenlijk het tegenovergestelde van wat geldt voor Mercedes. Waar ze bij Mercedes geen belang hebben bij het laten zien van de ultieme snelheid, hebben ze er bij Williams juist alle belang bij om zo snel mogelijk te ogen. De auto van het team uit Grove is immers beangstigend kaal op de namen van de sponsors die Latifi meebrengt na. Die zullen dus niet vies zijn van een glory run of twee om potentiële sponsors te overtuigen dat ze niet per se alleen maar aan het begin van Q1 of bij crashes in beeld zijn.

Nummer 10: Haas F1

Mjah, makkelijk, maar dit moet de nummer laatst worden. Een auto die vorig jaar al niet geweldig was en -naar eigen zeggen- amper doorontwikkeld is, twee rookies achter het stuur. Net als bij Williams schreeuwt de livery van Haas F1 armoede. En in armoede kom je nergens in de F1, zelfs niet nu er een budget cap is. Het is voor Haas F1 nu nog overleven en hopen op betere tijden. Maar de enige manier waarop dit team geen laatste wordt is al een van de rijders in een bizarre race met veel uitvallers blijft rijden en zo een paar puntjes sprokkelt en dat bij Williams en Alfa Romeo niet lukt.

De rondetijden

Tenslotte hieronder nog het overzicht van de gereden tijden van vandaag, zodat je zelf nog even kan puzzelen wat de pikorde is. Waar zitten wij goed en wat zien wij verkeerd? Laat het weten, in de comments!