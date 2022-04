Ja, natuurlijk luister jij het liefst naar het motorgeluid dat jouw lekkere zescilinder/V8/V10/V12/anders, namelijk… maakt, maar we bedoelen hier muziek. Of ander entertainment voor in de auto.

Als je vaak en lang in de auto zit, is je entertainmentsysteem een onmisbaar apparaat. Althans bij mij. Aangezien ik de meeste kilometers in mijn eentje maakt, is er niemand die tegen me praat tijdens het rijden. Maar soms is het toch fijn om even naar iets te luisteren.

Daarom ben ik blij met de ‘nieuwe technologie’, dat wil zeggen, 24/7 toegang tot vrijwel alle muziek, podcasts en zelfs luisterboeken en die dan draadloos naar je auto streamen. Ik gebruik het graag en veel, zeker in de Cayenne met z’n diesel. In de atmosferische Boxster is het een ander verhaal.

Die auto gebruik ik voor de fun-ritjes, liefst over de bochtige bergweggetjes met de zon op de bol en dan leidt muziek of gepraat alleen maar af van waar het echt om draait; de huil van de Porsche flat-six. Kwijl!

Waar luister jij het liefst naar in de auto?

Maar goed, terug naar de lezersvraag; waar luister jij het liefst naar in de auto. Motorgeluid hadden we al, evenals partner en/of jengelende kinderen. Ik ben benieuwd naar de muziek die je luistert, of het radiostation dat je het prettigst vindt tijdens het rijden.

Ik persoonlijk luister graag naar de TPO Podcast (dinsdag en vrijdag), of BNR Petrolheads. Die helpen me feilloos door de uren achter het stuur heen. Qua radio is Radio 1 wel een favoriet, of Somertijd op Radio 10. Lekker simpel lachen om stomme humor. Mooi. Verder vind ik het concert ‘Pulse’ van Pink Floyd ook geweldig voor de lange ritten. Mooiste muziek ooit gemaakt, is mijn mening.

Maar misschien zie ik dingen over het hoofd, dingen waar jij wel naar luistert in de auto en ik niet. Of iemand anders uit de autoblog komjoenietie natuurlijk. Dus, laat weten waar jij het liefst naar luistert tijdens het rijden.

We zijn je nu al dankbaar voor alle nieuwe ideeën!