Om het maar voor eens en altijd duidelijk te hebben deze Lezersvraag. Is BMW de weg kwijt?

Er zijn weinig merken waarover meer wordt gesproken en geschreven dan over BMW. Ook hier op Autoblog. Tuurlijk, Tesla en Volkswagen doen het ook goed, maar BMW nestelt zich al jaren in de top. En terecht natuurlijk, want BMW is een merk dat altijd de juiste boxjes aanvinkte als het op liefhebbersauto’s aankwam.

Zes in lijn, achterwielaandrijving en een mooi design waren slechts een paar zaken die je altijd in één adem met BMW kon noemen.

‘Kon’ inderdaad. Want de laatste tijd is het niet meer wat het geweest is bij het merk uit Beieren. En dat roept de vraag op; is BMW de weg kwijt, of is het een onderdeel van een masterplan waarvan wij niet op de hoogte zijn?

Wat is er toch met BMW aan de hand?

Gisteren konden we hier nog een stuk lezen van de hand van @willeme waarin hij stilstond bij de 7-serie. Weliswaar door Alpina onder handen genomen, maar toch. Wat opviel was dat de 7-serie (vrijwel) altijd een schoonheid was, met de E38 als absoluut hoogtepunt.

Maar tegenwoordig is de 7-serie verworden tot een soort experimenteel gevaarte, voorzien van gesplitste koplampen, een neus om van te gruwelen en een algehele lijn die je zelfs in het DDR-tijdperk nog beter zag. Aan de reacties op een recente spot van deze auto te zien, ben ik niet de enige met deze mening…

En het is niet alleen de 7-serie

Bleef het maar alleen bij de 7-serie, ook de andere modellen zijn vrijwel allemaal niet meer om aan te zien. We noemen de 2-serie Active Tourer, de M3 en M4 en als voorlopig dieptepunt de XM. Het ziet er gewoon echt niet meer uit. Alleen de reguliere 3- en de 5-serie ogen nog ok, maar dat is het dan wel.

Bovendien zijn de andere speerpunten, zoals de 6-in-lijn en de achterwielaandrijving ook al jaren geleden door BMW bij het grofvuil gezet. Inmiddels pruttelen er driepittertjes die de voorwielen aandrijven. Wat in het oog van de liefhebber toch jammer is.

Lezersvraag: Is BMW de weg kwijt?

Daarom dus deze lezersvraag. Vind jij ook dat BMW de weg kwijt is? Natuurlijk weten wij ook hier dat er nog steeds gruwelijk veel geld met de producten wordt verdiend, maar dat kan ook anders. Kijk naar bijvoorbeeld Mercedes of Porsche, hun auto’s zien er over het algemeen een stuk beter uit.

Moet BMW de ogen ook weer richten op Europa en de rest van de westerse wereld, of moeten ze hun auto’s écht alleen maar voor de Chinese markt blijven ontwerpen? Wint het grote geld het, of moet er ook oog zijn voor de liefhebber die het merk in eerste instantie groot heeft gemaakt?

Kortom, deel je mening hieronder in de comments!