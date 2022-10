Autoblog boekentip: Het verhaal van Spyker in de Formule 1

Omdat we niet alleen maar naar plaatjes kijken, deze keer een boekentip. Een machtig interessant verhaal over de opkomst en ondergang van Spyker in de Formule 1.

Voor veel nieuwe Formule 1-fans zal dit als een grote verrassing komen. Er bestond ook al Formule 1 vóór 15 mei 2016. Jazeker, ruim voor de eerste overwinning van Max Verstappen gebeurde er ook al enorm veel in die wereld. Sterker, er waren zelfs toen ook al Nederlanders in actief.

De échte F1-fan weet dat natuurlijk als de dag van gisteren. Die kunnen zich de opkomst en ondergang van het eerste en tot nu toe enige Nederlandse team binnen de F1 herinneren als de dag van gisteren; Spyker. En daar is een heerlijk boek over uitgekomen dat je zeker moet gaan lezen.

“Geen plek voor kleine jongens”

Eerlijk is eerlijk, ik was niet van het bestaan van dit boek op de hoogte totdat ik even over de site van Quote scrolde. Die kwamen met een tip over “Geen plek voor kleine jongens” door journalist Nando Boers. En dat heb ik direct gedownload en in anderhalve ruk uitgelezen.

En ik kan het iedereen die oprecht geïnteresseerd is in de wonderlijke wereld die de F1 is van harte aanbevelen. Je krijgt een heerlijk inkijkje in een project dat op voorhand gedoemd was te mislukken. En je weet direct waarom de Formule 1-wereld de ‘Piranha Club genoemd wordt…

Spyker in de F1, een mooi plan

Nando Boers is een journalist die zijn werkzame leven voornamelijk op en rond de F1-paddock heeft doorgebracht. Hij is daardoor ingevoerd in de meest duistere hoekjes en weet van de belangrijkste mensen de meest interessante quotes los te peuteren, vertelde hij ook al recent aan Wouter en Meindert in de BNR Autoshow. Ook in het geval van het avontuur van Spyker in de F1. Wat al op voorhand gedoemd leek om te mislukken…

‘De fabriek in Engeland was te klein, de plannen in Nederland veel te groot. En het allergrootste probleem: er was helemaal geld terwijl initiatiefnemers Michiel Mol en Victor Muller zich veel groter voordeden’, blikt Boers terug. ‘Het was een teleurstellend avontuur, natuurlijk hadden de mannen ambitie, maar die was totaal misplaatst. Alsof je na een concert van je favoriete band in je lokale kroeg de volgende ineens besluit een meerdaags festival te organiseren zonder enige ervaring. Ze wisten vanaf dag één heus wel dat ze nooit wereldkampioen Formule 1 zouden worden’ Nando Boers, blikt terug op de grootste Nederlandse shitshow ooit in de F1

Het idee was goed, de uitvoering… euhm, minder

Boers blikt terug op de eerste plannen die werden gemaakt om een Nederlands team te laten rijden met twee Nederlandse coureurs (Hoi Christijan Albers en Harald Doornbos), een megalomane fabrieksdirecteur met een ‘baron van Münchhausensyndroom’ (Hoi Victor Muller) en een rijke jongeman die de F1 zag als een plek waar je de allerbeste feestjes kon geven. (Hoi Michiel Mol).

Maar ook op de vreselijke misrekening dat je zonder ervaring wel even een Formule 1-team kon overnemen. Op sponsors die niet over de brug kwamen. Op coureurs die elkaars bloed wel konden drinken. Op gigantische sloten geld die in de bodemloze put verdwenen die Spyker F1 uiteindelijk bleek te zijn.

Lekker lezen tijdens de donkere dagen

Kortom, een boek dat iedere rechtgeaarde Nederlandse Formule 1-fan moet lezen. Zeker nu de dagen weer korter worden en tv kijken toch te veel geld kost qua elektriciteitsrekening. Ik bedoel, voor de 22,99 euro die dit boek kost, kun je nauwelijks 3 uurtjes de tv aan hebben tegenwoordig.

Spoed je daarom als een Haas naar de betere (online) boekenhandel en koop dit stukje Nederlandse geschiedenis. Ik garandeer je, je vermaakt je kostelijk

En je wil nóóit meer je eigen Formule 1-team. Dat garandeer ik je ook!