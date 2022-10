Dit is de nieuwe Maserati GranCabrio

Maserati wil van de nieuwe GT ook weer een GranCabrio uitbrengen.

De eerste beelden zijn door de Italiaanse autofabrikant gedeeld. Spyshots met een hevig gecamoufleerde GranCabrio in het thuis van Maserati te Modena, Italië. Het gaat hier om een prototype. Ondanks de camouflage is het lijnenspel eenvoudig te raden. Een GranTurismo met een softtop, eigenlijk precies zoals het vorige model.

Van de nieuwe Maserati GranTurismo komt een variant met V6, maar ook een volledig elektrische auto. De Italiaanse autobouwer is van plan hetzelfde recept toe te passen op de GranCabrio. Dat is op dit moment nog uniek, want een volledig elektrische cabrio is er niet. Tesla werkt aan een nieuwe Roadster, echter verloopt dat project tot op heden wat stilletjes.

Maserati verwacht volgend jaar het doek te trekken van de nieuwe GranCabrio. Tot die periode maakt het merk testkilometers met prototypes zoals de auto op de foto’s. Dit soort tests vinden zowel op de openbare weg als op het circuit plaats. Het belooft weer een schitterende cabrio te worden, net als dat zijn voorganger dat ook was.

De onthulling van de nieuwe Maserati GranTurismo vond begin deze maand plaats. Het topmodel is de elektrische Folgore. Drie elektromotoren vormen tezamen een systeemvermogen van 760 pk en 1.350 Nm koppel. Dit recept komt dus ook naar de GranCabrio. Het voordeel van een open EV is dat je alle geluiden van de natuur tot je krijgt. Het nadeel is natuurlijk het missen van uitlaatgeluid. Het zal hoe dan ook een aparte rijervaring zijn.