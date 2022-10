Alpina 7 Series, alle versies op een rij!

We zetten alle Alpina 7 Series op een rijtje. Welke is jouw favoriet?

Kijk, er staan geweldig spannende dingen gepland voor de toekomst. Denk aan nieuwe merken, nieuwe niches, nieuwe technieken, nieuwe ideeën en nieuwe maatstaven. We gaan een ongelooflijk leuke en interessante tijd tegemoet.

Dat wil ook zeggen dat we helaas afscheid moeten gaan nemen van dingen die niet meer passen in de huidige tijdsgeest of markten dus zijn uitgedroogd, waardoor de producten er ook niet meer zijn. Onlangs maakte Alpina bekend dat de laatste Alpina B7 van de band is gelopen. De B7 is het vlaggenschip van Alpina.

Bij Alpina zelf zal niemand daarvan wakker liggen. De nieuwe BMW 7 Serie is een lastige auto om een fraaie B7 van te maken. Dat niet alleen, de focus bij de nieuwe Siebener ligt niet meer op performance, maar efficiency en intelligente aandrijving. Daarnaast is het publiek dat voorheen een B7 kocht (de oudere heer op stand), waarschijnlijk over gegaan op de XB7. Of de B8 Gran Coupé. Of een Rolls-Royce Cullinan.

De combinatie van lage afzet, veranderingen in de markt en de hoge ontwikkelingskosten zorgen ervoor dat Alpina afziet van een nieuwe B7. Daarom nemen we even een kijkje in de geschiedenis van de de Alpina 7 Series. Deze bestaat uit meer dan alleen een B7 van de afgelopen paar generaties. Daarom, pak een zak krakelingen of een pak Bastognes, een kop koffie en een teiltje, want hier zijn alle Alpina 7 Series op een rij!

Alpina 3.0 Si (E3)

1968

We beginnen meteen met de variant die de meesten vergeten, onszelf incluis. De auto heette namelijk geen eens 7 Serie! Sterker nog, aanvankelijk deed Alpina niets voor de ‘E3’. Echter, alles wat in de E9 coupé paste, paste ook op de 2800. Niet alleen waren er upgrade-kits voor de zescilinder, maar de Bilstein-dempers en Alpina-velgen pasten ook gewoon. Die wielen waren 14×7. 14 inch! Tegenwoordig te klein voor een Mini, destijds een luxe accessoire voor de grootste Alpina sedan.

Alpina B8 / BMW 733i Alpina (E23)

1977

De Alpina B8 , of de 733i Alpina zoals ‘ie officieel heet was de eerste van de Alpina 7 Series. BMW deed in deze periode nog niet aan acht- en twaalfcilinders zoals respectievelijk Mercedes-Benz en Jaguar. Het topmodel van BMW, de 735i, was eigenlijk niet potent genoeg om die twee van repliek te dienen. Gelukkig was Alpina daar met de B8/733 Alpina. De zescilinder werd flink aangepakt met andere zuigers, nieuwe nokkenassen en ze pasten de verbrandingskamers aan.

De kleptiming werd ook aangepast. Ook hier weer die schattige wielen (van 14×7) en Bilstein-dempers. In dit geval met verlaginsveren. Het resultaat was een vrij potente reissedan met dik 240 pk. De auto was een bescheiden succes, totdat BMW in 1981 de 745i Turbo lanceerde en Alpina een beetje buitenspel stond. Uiteraard stopte Alpina officieel met de B8. Wel boden ze upgrades aan voor de 745i Turbo. Dus meer vermogen, onderstellen, wielen: ook die kon je weer aanpassen.

Alpina B11 3.5 (E32)

1987

332 exemplaren

Volgens kenners die er verstand van hebben is dit de mooiste BMW 7 Serie. Logischerwijs is het dan ook de mooiste van de Alpina 7 Series. De Alpina B11 is uiteraard een plaatje. Nog met een echte sharknose, dubbele koppelpen en een motorkap die de juiste kant opent (naar voren). Er zijn twee soorten van de E32-generatie. Strikt genomen drie versies. De eerst is deze B11 3.5. Deze had de motor uit de Alpina B10 onder de kap. Echter, de motor was meer op Laufkultur, comfort en koppel afgestemd en had daardoor 250 pk, 11 pk minder. Modellen vanaf 1988 hebben 255 pk. Verder kreeg je verlagingsveren, Bilstein-dempers en 17 inch 20 spaaks-velgen. Topsnelheid: 245 km/u!

Alpina B12 5.0 (E32)

1988

305 exemplaren

HyperFocal: 0

Heel erg leuk, die B11, maar de B12 was ‘De Dikke Sjaak’. De B11 3.5 was er om geld in laatje te brengen en om Alpina even de tijd te geven om meer power te halen uit de V12 van BMW. Deze was namelijk niet enorm krachtig. Alpina hoefde niet eens het slagvolume te vergroten. De inlaatkleppen zijn groter, er zijn Mahle-zuigers, de compressie hoger en er was een ander uitlaatsysteem. In combinatie met het Alpina Motronic ECU was het vermogen nu een dikke 350 pk en 470 Nm aan koppel. Met deze auto was je heer en meester over de Autobahn, het slagschip haalt namelijk een topsnelheid van 275 km/u!

Alpina B11 4.0 (E32)

1993

7 exemplaren

De coolste is eigenlijk deze. Het is de opvolger van de B11 3.5, deze B11 4.0. Ondanks dat een V12 veel krachtiger en prestigieuzer is, past een zes-in-lijn perfect bij Alpina. De motor werd vergroot naar 4.0 liter slagvolume. Het maximum vermogen steeg daardoor van 255 pk naar 310 pk. Daarmee kon je alsnog 260 km/u halen. Wielen, onderstel en remmen werden ook aangepakt, waardoor dit waarschijnlijk de best sturende van de Alpina 7 Series is. Het enige nadeel, bijna iedereen ging nu voor de V12. In totaal zijn er slechts 7 gebouwd.

Alpina B12 5.7 (E38)

1995

152 korte, 49 met LWB

BMW was zelf vrij bescheiden met zijn eigen V12. De motor was niet zozeer een powerhaus, dan wel een zeer zijdezacht lopende motor. Bij Alpina bewezen ze dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. De cilinderinhoud van de 5.4 liter V12 steeg naar 5.7 liter. Daarnaast waren er nieuwe Mahle-zuigers, grotere kleppen en wildere nokkenassen. Het resultaat is 387 pk en 560 Nm, goed voor een topsnelheid van meer dan 280 km/u. De automaat is dezelfde uit de 750, maar opnieuw geprogrammeerd. De wielen zijn enorm: 20 inch.

Alpina B12 6.0 (E38)

1997

94, allemaal lang

Een stapje boven de 5.7 staat de 6.0. De motor is vergroot naar 6 liter, waardoor je ineens 430 pk en 600 Nm tot je beschikking hebt. De topsnelheid is 291 km/u, terwijl je in 5,8 seconden naar de 100 kunt sprinten.

Alpina B7 (E65)

2003

140 stuks

Misschien dat dit wel de reden is dat Alpina geen 7 Serie meer maakt. De laatste keer dat ze een visueel beperkte Siebener aanpakten, ging het niet perfect. De motoren waren inmiddels dermate ver uitontwikkeld door BMW dat Alpina niet eens met uitboren, zuigers, nokkenassen en kleppen aan de gang kon gaan. In plaats daarvan werd de 4.4 V8 voorzien van een mechanische compressor. Verder deed Alpina er eigenlijk niets aan.

Deze blokken zijn notoir onbetrouwbaar. Wel zijn ze erg krachtig: 500 pk en 700 Nm leverden ze (als ze niet kapot waren). Volgens Alpina moest ‘ie 300 km/u halen, maar het ding haalde op zijn sloffen 311. Over sloffen gesproken, de E65 had 21 inch wielen! De Alpina kon je ook bij BMW in de VS kopen, die hadden dan géén Alpina chassisnummer, maar een BMW chassisnummer.

Alpina B7 (E65)

2005

Faceliftmodel maakt gebruik van dezelfde motor. Ziet er wel ietsje beter uit. Ook deze kon je in de VS bestellen bij de BMW-dealer. De motor is dezelfde H1.

Alpina B7 (E66)

2005

Lange variant, net zo onbetrouwbaar.

Alpina B7 Bi-Turbo (F01)

2009

En weer stapte Alpina over op een ander type aandrijving. Na de atmosferische zes- en twaalfcilinders en de V8 compressor, is er nu een biturbo V8, de Alpina B7 Bi-Turbo. Deze had een 4.4 liter V8 met twee turbo’s, net als de BMW 750i van deze generatie. De Alpina versie kreeg nieuwe zuigers, turbo’s en intercoolers. Aanvankelijk werd de auto geïntroduceerd met korte wielbasis en achterwielaandrijving.

Alpina B7 Bi-Turbo Allrad (F01)

2010

Dat vierwielaandrijving goed verkoopt op slagschepen, bewees Audi al met de S8. Logisch dus dat Alpina dat ook ging aanbieden. Het was ook vrij eenvoudig, want BMW leverde xDrive nu op de F01. Een jaar na de introductie van de B7 Bi-Turbo is daar de Bi-Turbo Allrad.

Alpina B7 Bi-Turbo (F01)

2012

Qua uiterlijk lijkt deze veel op zijn voorganger, maar er zijn een paar wezenlijke verschillend. Ten eerste de motor, deze is véél betrouwbaarder en een stuk krachtiger. Er is 540 pk en 730 Nm beschikbaar. Verder is de transmissie ingrijpend verbeterd, in plaats van de oude zesbak, is er nu een achttraps automaat van ZF, de ZF 8HP70. Topsnelheid? 312 km/u! Ook deze generatie B7 kon je in de VS krijgen.

Alpina B7 Bi-Turbo Allrad (G12)

2016

De Alpina B7 van de G12-generatie arriveert in 2016. Vanaf nu is het altijd een lange wielbasis en altijd xDrive, tenzij je Brits bent. Alle versies met het stuur aan de rechterzijde hebben nog achterwielaandrijving. De motor is niet simpelweg een gechipte 750i, maar een compleet herzien Alpina-blok met andere cilinderkoppen, turbo’s, oliekoelers, transmissie-koelers en andere Alpina-specifieke onderdelen.

De remmen komen van de M760i, maar zijn blauw en hebben een Alpina-logo. Vermogen is 608 pk, 0-100 km/u sprint is 3,7 seconden. 3,7! Ook deze versie van de Alpina 7 Series kun je bestellen bij de BMW-dealer in de VS. Wederom met minder configuratie-mogelijkheden dan in Europa en geen Alpina-chassisnummer.

Alpina B7 Bi-Turbo Allrad (G12)

2020

AAHHHHH DIE NEUS. De Britse versies van deze B7 hebben nu altijd ook Allrad. Grappig dat we destijds deze 7 Serie niet bijzonder appetijtelijk vonden, maar het nu ‘wel goed’ vinden nu we de nieuwe 7 Serie hebben gezien. Voor de techniek hoef je het niet te laten, die is alsnog top met 608 pk. Dit is tevens de laatste B7 die ooit gebouwd zal worden.

Meer lezen? Dit zijn alle Alpina 3 Serie Touring modellen!