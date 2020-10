Lezersvraag: lees jij het instructieboekje helemaal? - Autoblog.nl

Krachtige lectuur om de hersenen te trainen. Hoe goed ken jij het instructieboekje van je eigen auto eigenlijk?

Als je kijkt naar auto’s van nu en pak hem beet 20 jaar geleden is er een hoop anders geworden. Feitelijk zit je in een computer op wielen, volgepropt met technologie. Een infotainmentsysteem heeft bijna zijn eigen instructieboekje nodig als je er kritisch naar gaat kijken. Maar hoe vaak heb jij het boekje erbij gepakt?

De kans is groot dat je de handleiding van je auto één of twee keer hebt doorgenomen. Bijvoorbeeld als de auto nog nieuw is. Met een kopje koffie het boekje van je nieuwe auto doornemen is leuke bezigheidstherapie. Voor het tijdperk van het internet was de handleiding noodzakelijk om problemen zelf te kunnen oplossen. Tegenwoordig kun je zelfs de gekste issues oplossen aan de hand van een YouTube-filmpje.

Uit een onderzoek van Bristol Street Motors blijkt dat 60% van de automobilisten het boekje niet leest. Qua literatuur ben je met het boekje van de Audi A3 het langste zoet. De leestijd bedraagt een geschatte 11 uur en 45 minuten. Die van de Fiat 500 is met 2 uur en 47 minuten een prima kinderboek.

Vandaar dan ook deze lezersvraag. Lees jij het instructieboekje anno 2020 helemaal? Of zit deze nog netjes onaangeraakt in het dashboardkastje? Misschien ben je wel een verzamelaar van autohandleidingen? Laat het weten in de comments!