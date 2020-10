De best verkochte EV’s in Nederland tot nu toe [2020] - Autoblog.nl

Welke elektrische auto’s zie jij het vaakst op de weg rijden? Dit zijn de best verkochte EV’s tot nu toe dit jaar.

De verkoopcijfers van elektrische auto’s zijn altijd een beetje raar. Dat heeft natuurlijk alles met de bijtelling van elektrische auto’s te maken. Veruit de meeste elektrische auto’s worden verkocht binnen een zakelijke kring. Hoe aantrekkelijker de bijtelling, hoe populairder een model is. Kwaliteit, uitstraling en betrouwbaarheid zijn dus niet de hoofdfactor in dit lijstje. De auto’s worden met name gekozen vanwege het financiële plaatje.

Op basis van cijfers van VWE Automotive check je hieronder de 15 best verkochte elektrische auto’s. De verkoopcijfers zijn van de eerste drie kwartalen, dus van januari tot en met september 2020.

Wat valt er op?

Er vallen een aantal zaken op. Door de strengere bijtellingsregels heeft met name Tesla een enorme klap te verwerken. Desalniettemin staat de Amerikaanse autofabrikant voorlopig op een tweede plek. Verder valt op dat nieuwkomer MG het bijna tot de top 5 weet te schoppen. Een Chinese auto in de top 5 best verkochte elektrische auto’s, wie had dat vijf jaar geleden gedacht? De usual suspects keren ook weer terug in dit lijstje. Er zijn tevens een aantal nieuwkomers te vinden. Zelfs modellen die nog maar net op de markt zijn, zoals de Opel Corsa-e, de Peugeot e-208 en de Volkswagen ID.3. De goedkoopste elektrische auto’s van het lijstje zijn de Skoda Citigo e-iV en de Renault Zoe.

In het lijstje pakken we niet alleen de best verkochte EV’s erbij. We vergelijken ze ook met de cijfers van dezelfde periode in 2019. Voor de nieuwe modellen gaat deze vergelijking niet op. Voor de modellen die al wat langer meegaan is het echter interessant om te zien hoe 2019 het deed in vergelijking met nu.

Dit zijn de best verkochte EV’s in Nederland tot nu toe: