Volkswagen ID Buzz zoekt het extreme op

De ID Buzz is nog niet uitgeleverd of de eerste custom projecten voor het busje van Volkswagen duiken al op, deze is van Zyrus.

Digitaal natuurlijk, want men heeft nog niet de kans gehad om zicht te vergrijpen aan een daadwerkelijk tastbaar product. Het is Zyrus Engineering dat met een eerste beeld komt van een omgebouwde Volkswagen ID Buzz.

De naam klinkt je misschien bekend in de oren. Zyrus maakt normaal gesproken hele andere producten van de Volkswagen Groep een tandje heftiger. Denk aan Lambo’s of een Porsche. Een Volkswagen is dan heel iets anders. Maar juist die extreme aanpak van het bedrijf past verrassend goed op de Buzz.

Het doet een beetje denken aan een Japanse meeting, waar een busje opduikt die helemaal tot de grond verlaagd is. De kit zoals afgebeeld kost in totaal 16.899 euro. Daarvan is 11.900 euro voor de bodykit zelf en 4.999 euro voor de velgen.

Begin 2023 begint Zyrus Engineering met het leveren van de Volkswagen ID Buzz onderdelen. De onderdelen van de bodykit, zoals de splitter, spoiler, zijskirts en diffuser zijn van echt carbon. Vandaar ook die toch wel heftige prijs voor de tuning.