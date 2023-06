Lezersvraag: Waar kan jij écht niet tegen bij een auto?

Er zijn ongetwijfeld dingen te verzinnen waar jij écht niet tegen kan bij een auto. Piepende remmen bijvoorbeeld…

Auto’s zijn leuk. Dat vind jij ook, anders had je niet op deze site rondgestruind. Dus er zijn heel veel dingen die jij geweldig vindt aan jouw auto. Of welke andere auto dan ook. De huil van je 6-in-lijn bijvoorbeeld. Of het knisperende leer van de zetels.

Maar waar er zaken zijn die je geweldig vindt, zijn er zeker weten ook dingen waar je écht niet tegen kan bij een auto. Piepende remmen, ik gaf het voorbeeld net al even. Dat is er zo een die helemaal niemand kan waarderen.

Waar kan jij écht niet tegen bij een auto?

Maar er zijn meer zaken waar ik echt niet tegen kan bij een auto. De duidelijke zaken zeker, bijvoorbeeld als hij in de fik vliegt, over de kop slaat, wordt gestolen of in een kolkende rivier terecht komt. Of als er twee enorme nieren voorop zitten.

Maar er is ook zat in de categorie ‘klein leed’ waar ik echt niet tegen kan. Piepende remmen, maar dat had ik al gezegd. Maar er is meer. Rammeltjes, die trek ik heel slecht.

Wat geen goede eigenschap is voor iemand die een 23 jaar oude Saab cabrio rijdt. Een auto die nou niet bepaald bekend staat om zijn stijfheid en dus al rammelt bij een stevige bries. En dan woon ik ook nog eens in een dorp vol met klinkerwegen die bovendien bezaaid zijn met kuilen. Rammeldebammel…

Maar ook mijn elektrische i3 had ooit een rammeltje. Wat je natuurlijk nog veel beter hoort, omdat het zo’n stille auto is. Ik heb hem naar de dealer gebracht en gezegd dat ik hem pas terug wilde als het rammeltje eruit was. Kostte een fortuin, maar uiteindelijk is het gemaakt en kon ik weer vrolijk doorrijden.

Verder schieten me niet 123 meer zaken te binnen. Maar daar kom jij om de hoek kijken, oh beste lezer. Waar kan jij echt niet tegen bij een auto? Laat het weten in de comments en maak kans op… nou, op helemaal niets eigenlijk.

Maar daar doe je het ook niet voor toch?