Aardige vent, die Jeremy Clarkson

Je kan van Jeremy Clarkson vinden wat je wil, maar feit is wel dat hij de gemoederen flink bezig weet te houden. Dat deed hij al toen hij nog presentator was bij Top Gear en dat doet hij tot de dag van vandaag nog steeds.

Zijn laatste serie, Clarkson’s Fram is ook weer een pareltje. Kort gezegd bestiert Jeremy een boerderij van 400 hectare en dat doet hij op eigen, typische wijze. Als je hem nog niet hebt gezien, doen! Staat op Amazon Prime.

Maar daar gaan we het nu niet over hebben, we hebben erover dat Jeremy Clarkson een heel F1-team dronken heeft gevoerd. Hoe zit dat dan?

Jeremy Clarkson voert compleet F1-team dronken

Heel simpel, Clarkson heeft het hele team van alpine een enorme lading bier gebracht. Dat deed hij naar aanleiding van onderstaande tweet.

Zoals we allemaal wel weten, lukte het Esteban Ocon om als derde te eindigen in het prinsendom. En iemand die op de derde plats eindigt, belandt op het podium. Dus moest Jezza aan de bak en moest er bier worden gebracht bij de fabriek van Alpine.

Zo gezegd, zo gedaan, hij pakte zijn tractor, hing er een grote aanhanger achter en laadde die vol met bier. Tot grote hilariteit -en vreugde- van de werknemers van Alpine, want een biertje is nóg lekkerder als het gratis is.

Of Jeremy Clarkson nog eens zo’n belofte doet, is niet bekend. Maar hij houdt wel woord. Da’s dan wel weer mooi!