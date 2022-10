Mercedes-AMG E63 S brandt volledig uit in Alphen

Een forse brand verwoestte vanmiddag een Mercedes-AMG E63 S, samen met de twee voertuigen waar hij tussen stond.

Een lekkere toestand in Alphen aan de Rijn eerder vandaag. Een autobrand waar één auto zo grootschalig in vlammen opgaat, dat de auto’s ernaast ook door de brand verwoest zijn. Niet om nou te zeggen dat het niks uitmaakt omdat het een Ford Transit uit het jaar kruik en een Peugeot 206 omvat, ook dat is zeer vervelend. Voor degene wiens auto de brand veroorzaakte is het vervelender, dat gaat namelijk om een Mercedes-AMG E63 S.

Mercedes-AMG E63 S brand

In ieder geval zijn de auto’s alle drie compleet verwoest. De brand heeft de Mercedes-AMG E63 S in ieder geval het hardst getroffen. Hoe dat ontstond, is niet bekend. De motorruimte kunnen we uitsluiten, daar is namelijk juist géén brand. Uitlaten? Iemand die binnenin met vuur zat te spelen? Dat moet allemaal nog blijken.

Trouwstoet

Wat we wel weten is dat de Mercedes-AMG E63 S die in brand vloog, deel uitmaakt van een trouwstoet. U weet wel, die traditie waar je in snelle auto’s voor één dag het recht toe eigent (maar niet hebt natuurlijk) om even helemaal loco te gaan. Ons hoor je er verder niet over, maar omstanders bevestigen dat de AMG niet bepaald met 30 de woonwijk binnen kwam toeren. Het ging er iets heftiger aan toe, zeg maar. Dat alles verklaart een aanrijding vrij snel, al lijkt (te) hoge snelheid niet perse iets waar een AMG E63 niet tegen kan qua brandveiligheid. Vragen, vragen.

Geen goede dag voor de eigenaar van de Mercedes-AMG E63 S die in brand vloog, of de eigenaar ook degene was die reed weet je natuurlijk nooit zeker. Balen, of dubbel balen. Of allebei.

Foto-credit: Media-TV