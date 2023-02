Lezersvraag: Welke optie moet een auto ECHT hebben?

Welke optie moet een auto voor jou echt hebben?

Opties in auto’s zijn altijd leuk om over te praten. In advertenties zijn ze allemaal BOMVOL of anders tenminste nog ‘full options’, maar dat is vaak natuurlijk helemaal niet het geval. Er mist eigenlijk altijd wel iets.

Maar welke optie is voor jou nou écht onmisbaar? Dat je hem laat staan als dat er niet opzit? Tenzij je @willeme heet natuurlijk, dan zet je het er zelf in. Die wil zijn auto’s altijd zo kaal als het maar kan…

Welke optie moet jouw auto echt hebben?

Voor ondergetekende zijn er eigenlijk 2 opties belangrijk, waarvan 1 er niet eens een echte optie is. Ik heb inmiddels heel wat auto’s gehad en de meesten hadden 2 dingen gemeen. 1, er zat meestal een 6-cilinder (of nog meer) in en 2, het geluidssysteem moet in elk geval puik zijn.

Dat is voor mij een stukje beroepsdeformatie. Naast Autoblog doe ik het grootste deel van mijn tijd dingen bij de radio en daar houden we niet van lullige kraakspeakertjes. En al heb ik thuis niet eens zulke geweldige apparatuur, in de auto moet dat wel zo zijn.

In de huidige auto zit een systeem van Alpine. Kan beter, maar is voor wat ik ervoor betaald heb wel ok. Als je hem met de bas hoog vol openzet, voel je je middenrif ritmisch meebewegen met de muziek. Is voor nu even genoeg. En is de auto niet dé plek waar je lekker naar je favoriete herrie kunt luisteren?

Wat is jouw onmisbare optie?

Voor mij is het dus het geluidssysteem, maar ik kan me voorstellen dat jij daar niets mee hebt. Jij hebt misschien liever hotstone-massagestoelen en een speciale geparfumeerde airco naast een bloemenvaas op het dashboard.

Of misschien iets heel anders. Maar we zijn wel benieuwd wat dat dan wel moge zijn. Doe daarom niet flauw en deel jouw onmisbare optie in de comments.

Wel doen hè, anders worden we heel verdrietig…