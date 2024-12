Lezersvraag: Wat is de irritantste eigenschap van automobilisten?

De irritantste eigenschap van ANDERE automobilisten welteverstaan. Want wij zijn zelf allemaal engeltjes op de weg…

Geinig is dat hè? Dat iedereen om je heen rijdt als een dweil die zijn rijbewijs bij een pakje BlueBand heeft gekregen, terwijl jij alles exact goed doet. Althans, zo zie ik het. En jij ook, wees maar eerlijk. We zien alles fout gaan bij anderen terwijl dat niet nodig zou moeten zijn.

Maar wat is nou de irritantste eigenschap van de andere automobilisten? Is dat dat ze met hun verkeerd afgestelde led-koplampen in je gezicht schijnen? Brakechecken? Of dat ze structureel op de middelste baan blijven rijden terwijl rechts ruimte zat is? Of iets anders?

De irritantste eigenschap van automobilisten?

Ik erger me zelf het meest aan mensen op rotondes. En dan gaat het vooral om het richting aangeven. of liever, het NIET aangeven van richting. Ik kan me daar dus vreselijk over opwinden.

Ik zit in het kamp van naar links knipperen als je de rotonde driekwart neemt, zodat de ander kan zien dat ik mijn blinker sowieso gebruik en ik niet zomaar halverwege afsla. Als ik er dan wel af ga, knipper ik vanzelfsprekend naar rechts. Dat doe ik zelfs als er niemand anders in de buurt is.

Omdat ik het haat als andere automobilisten dat niet doen. Dan sta je te wachten en dan gooien ze hem er ineens vanaf. Dus had ik allang kunnen gaan rijden. Die mensen verdienen echt een speciaal plekje in de hel wat mij betreft.

Ook de mensen die geen richting aangeven naar links als ze de rotonde driekwart nemen zijn in mijn ogen stom. Doe nou gewoon, het scheelt zoveel verwarring. Ja, het hoeft niet, maar je hoeft ook geen oude vrouwtjes te helpen met oversteken en dat doen we toch wel. Het kost ook geen moeite, stelletje luiwammesen!

Maar goed. Bij mij is het duidelijk wat ik de irritantste eigenschap vind van andere automobilisten. Maar wat vind JIJ nou het stomste dat anderen doen in het verkeer? Laat het ons weten, het liefst met een flinke rant erbij, als tegenwicht voor het zoetsappige gedoe met kerst deze dagen!

Brand vooral los dus!!