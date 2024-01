Lezersvraag: Welk automerk zou jij nooit kopen?

Daar is ie weer, de lezersvraag. Dit keer zijn we benieuwd welk automerk jij nooit zou kopen. Oh ja, en waarom niet.

Anno 2024 zijn er meer automerken dan ooit en elke dag komen er meer bij. Had je een paar jaar geleden nog nooit gehoord van Build Your Dream, tegenwoordig word je er figuurlijk mee doodgegooid. Hetzelfde geldt voor Aiways, Hongqi, Lynk & Co en Xpeng.

Allemaal merken waar we vanzelfsprekend nog niet veel mee hebben, juist omdat ze nieuw zijn. Al kan dat snel veranderen. Kijk maar naar Tesla, dat bestaat pas sinds 2008 in ons land, maar is nu al niet meer weg te denken.

Maar daar gaat het nu niet over, wij zijn benieuwd welk automerk jij nooit zou kopen.

Welk automerk zou jij nooit kopen?

Het kan natuurlijk zijn dat je een uitgesproken hekel hebt aan een bepaald merk. Of dat je een merk niet kan betalen, is ook mogelijk. Of het kan zijn dat je zo merktrouw bent, dat er überhaupt niks anders bij jou op de oprit komt dan je huidige merk.

Ondergetekende heeft het niet zo op Opel. Beetje vreemd, maar het is wel zo. Komt denk ik voort uit het spruitjesimago dat Opel vroeger had, toen alle straten voor de doorzonwoningen bezaaid lagen met Kadetts en Corsa’s.

Iedereen met schoenmaat 42, getrouwd, vader van een dochter en een zoon en een baan op een stoffig kantoor reed een Kadett. En daar zette ik me als pretentieuze kakker natuurlijk enorm tegen af, dat begrijp je wel. Bovendien had mijn allersufste oom ook een Kadett, dat heeft ook niet geholpen.

Tegenwoordig zijn Opels prima auto’s en kan ik heel weinig verzinnen dat niet goed is aan het merk. Sterker, mijn ouwe moedertje heeft zelfs een Opel en als er weer iets is met mijn eigen vervoer aarzel ik niet om die te gebruiken. Maar een Opel kopen? Nee.

Nu zijn we dus benieuwd of jij ook zoiets hebt. Of er een automerk is dat jij nooit zou kopen. En vooral, waarom niet.

We zien je reactie met plezier tegemoet, kom maar door!