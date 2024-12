Lezersvraag: Welke auto hadden ze nooit moeten maken?

In navolging van vorige week, alleen willen we nu weten welke auto ze juist nooit hadden moeten maken…

De lezersvraag die ik vorige week stelde ging over een stil verlangen naar een auto die ze echt hadden moeten maken. Daar kwamen leuke suggesties uit, zoals bijvoorbeeld de Alfa Romeo Giullia Sports Wagon. Met de V6 natuurlijk. Een auto die ze echt hadden moeten maken. En dat kan nog Alfa, grijp je akns.

Maar nu willen we juist het exact tegenovergestelde horen. Welke auto hadden ze nou helemaal niet moeten maken. Welke auto kunnen we prima missen en had wat jou betreft nooit in de showroom moeten staan.

Welke auto hadden ze nooit moeten maken?

Ik zal beginnen. En het geijkte “alle crossovers” of “alle EV’s” ga je van mij nioet horen. Er zijn best mooie crossovers en ik heb zelf naar volle tevredenheid een EV. Dus prima dat ze die hebben gemaakt. Nee, mij schiet slechts 1 naam te binnen.

De Toyota Yaris Verso…

De eerste generatie welteverstaan. Dat is volgens mij de lelijkste auto die ooit is gemaakt en bovendien diende hij geen enkel nut. Alleen het dak was hoger, niet de instap. Dus voor de bejaarde berijder leverde dat alvast niks op. En er zou iets meer bagage in kunnen, maar diezelfde bejaarde berijder sjouwt toch nooit met dingen.

Daarnaast zie je ze alleen maar met een te lage snelheid op de verkeerde plekken op de weg rijden. 90 op de linkerbaan, 70 op een provinciale weg en 20 door de straten van Amsterdam. Ook rijden ze te laat weg bij groene verkeerslichten.

Nee, de Toyota Yaris Verso hadden ze nooit moeten maken.

Maar da’s slechts mijn mening en het gaat om die van jou. Daarom dus de vraag qan jou: welke auto hadden ze nooit moeten maken?

Maak ons helemaal gek met afgrijselijke voorbeelden, we kunnen niet wachten!