Lezersvraag: wat is de leukste generatie Porsche 911?

Roep maar op deze vrijdagmiddag. We willen weten wat betreft jou de leukste generatie Porsche 911 is.

Als het om auto’s gaat is de persoonlijke smaak vaak een doorgevende factor. Tenzij je niks met vierwielers hebt. Dan is het verbruik en de prijs vaak het enige wat telt. Deze week verscheen er een Porsche 964 op The Collectables. Op de vrijdagmiddag borrelt hier op de redactie ineens de vraag naar boven. Wat is de leukste generatie Porsche 911?

In het geval van de Porsche 911 lijkt je geboortedatum een belangrijke factor. Een auto die doet denken aan je jeugd of jongere jaren is altijd winning. Zo schreef @michaelras een mooi verhaal in het 964 artikel. Maar er zijn natuurlijk veel meer generaties, uit allerlei verschillende tijden. Van heel oude types, tot de latere generaties als de 993, 996, 997, 991 en inmiddels de 992.

Ondergetekende heeft een soft spot voor de 997 en 991. De 991 vooral, omdat Porsche toen eindelijk had begrepen hoe je een mooi interieur ontwerpt. De modellen zijn door de jaren heen ook groter geworden, wat je de oudere generaties wat meer laat waarderen. Want tegenwoordig is het groot, groter, grootst in autoland. Terwijl dat niet altijd de leukere auto oplevert. Want het gaat hier niet om de beste, maar om de leukste.

Kortom, wat is dan de leukste generatie Porsche 911 als we het aan de Autoblog-lezers mogen vragen? Laat het weten in de comments.