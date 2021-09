The Collectables – Porsche 911 (964) Carrera 4

Een Porsche 964, die nog niet veranderd is in een Singer, hulde! We gingen er een stukje mee rijden.

Natuurlijk kunnen we bij elke collectable wel een redacteur vinden die er ’s nachts van wakker heeft gelegen. Denkend aan de gedachte om er ooit eentje te bezitten. Maar voor mij is de Porsche 964 de had-ik-maar-op-het juiste-moment-toegeslagen-auto. Ja we hebben ze allemaal wel deze verhalen.

In mijn geval was het eerst rond 2005-2010 dat je 964’s zag met teveel km’s (dacht je toen) die gewoon nog voor € 18.000 op te pakken waren. Zo rond 2011-2012 kwam er heel concreet een zwarte 964 cabriolet voorbij, zwart interieur, handgeschakeld. Met goede km-stand van rond de 150.000km. We kenden de eigenaresse goed. Dus ook de historie was in orde. Maar ja € 25.000,- moest hij kosten. Ook destijds een hele klap geld, maar vooral ook voor een 964. Dus we hapten niet toe en een paar maanden later ging een Duitser die € 28.000,- bood er mee vandoor. The rest is history.

De Porsche 964 is voor velen een acquired taste, je moest er destijds dus even aan wennen. Na het rubber-bumper tijdperk waren die lampen in de meegespoten bumpers wel een grote verandering. Op dit moment bevindt de 964 zich in de ranglijst van meest gewilde 911’s op een vreemde positie.

Enerzijds vinden veel mensen hem nu prachtig. Anderzijds is het ook de favoriete basis voor projecten als die van Singer. Maar bijvoorbeeld ook Russel Built Fabrication baseert er zijn Baja 911 op (al is dat een 964 cabrio, wat handiger is bij fabricage van de rolkooi), maar zowel Singer als Baja 911 kosten na ‘transformatie’ meer dan €400.000,-. Er zijn dus veel kapers op de kust wanneer je een Porsche 964 in de aanbieding hebt, dat zie je terug in de prijzen.

Wouter gaat op stap met een Porsche 964 Carrera 4. Een handgeschakeld zilveren exemplaar. Om er achter te komen of hij ook betoverd wordt door de lijnen van deze 911 die 2 generaties ouder is dan zijn eigen 996 zie je in de video.

Jullie hadden het vast al geraden. De Porsche 964 Carrera 4 veiling op the Collectables staat nu live.

