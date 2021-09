De Ford Fiesta, maar dan als bedrijfswagen

Maak kennis met de Ford Fiesta Van. De bekende hatchback is er nu ook als bedrijfswagen, voor als je geen busje wilt.

Het ombouwen van een gewone hatchback naar bestelauto is helemaal niet zo gek. Natuurlijk is niet het zo ruim als een compacte bestelbus, maar misschien heb jij met je onderneming niet al die ruimte nodig. Het voordeel van een hatchback als bedrijfswagen is dat het eruitziet als een gewone auto. Bovendien stuurt het ook lekkerder dan een bestelauto.

De Ford Fiesta Van heeft een bruto laadvermogen tot 531 kg. De maximale laadlengte bedraagt 1.283 mm met een laadvolume van 0,96 m3. De bestelauto deelt zijn koetswerk met de driedeurs Fiesta-personenwagen. De kofferruimte bestaat uit een vlakke laadvloer met hoge grip en vier bevestigingspunten. Daarnaast is er ook een schutbord met stalen gaas.

De motoren komen grotendeels overeen in vergelijking met de personenwagen, alhoewel je een ST niet hoeft te verwachten. Als je snel kijkt naar de Ford Fiesta Van heb je in eerste instantie misschien niet eens door dat het een bedrijfswagen is. De makkelijkste weggever zijn de verdwenen zijruiten achter, wat nu dicht is.

Vanaf dit najaar komt de Fiesta Van op de markt. Prijzen zullen dan ook bekend worden gemaakt. De eerste leveringen van de Ford zijn in het begin van 2022.