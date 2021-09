Robert Doornbos wordt directeur van Porsche Rotterdam

Bij de gloednieuwe Porsche-, Lamborghini- en Bentley-dealer in Rotterdam zal niemand minder dan Robert Doornbos de scepter zwaaien.

Formule 1-coureur, analist, presentator, interviewer, seksspeeltjesmagnaat, influencer, Porsche-ambassadeur: Robert Doornbos is het allemaal (geweest). Zijn F1-avontuur eindige 14 jaar geleden al, maar hij weet nog altijd in de spotlights te blijven. In Nederland althans.

Doornbos mag nu een nieuwe functie toevoegen aan zijn uitgebreide cv: hij is namelijk aangesteld als de directeur van Pon Luxury Rotterdam. Dat weet Automotive Online te melden. Doornbos zal per 1 oktober aan de slag gaan bij zijn nieuwe job.

Robert Doornbos is van alle markten thuis, dus ook de autohandel is niet nieuw voor hem. Hij heeft zich in het (recente) verleden namelijk bezig gehouden met handel in exclusieve auto’s.

Doornbos heeft ook ervaring met ondernemerschap in bredere zin. Daar was een stukje noodzaak bij, want hij moest €10 miljoen ophoesten aan zijn ‘sponsor’ Harry Muermans. Dit bedrag schraapte hij onder meer bij elkaar door zich te storten op de markt van seksspeeltjes.

Nu mag Doornbos zich bezig gaan houden met de verkoop van andere opwindende speeltjes, namelijk Porsches, Lamborghini’s en Bentley’s. Dit alles zal gebeuren vanuit de nieuwe vestiging van Porsche Centrum Rotterdam, die is verrezen langs de A20. In het nieuwe pand zal dus naast Porsche ook Lamborghini en Bentley gehuisvest zijn. Het 17.500 m2 grote pand in de Spaanse Polder zal later dit jaar zijn deuren openen.

Bron: Automotive Online

Foto: Willem de Boer