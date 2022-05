Lezersvraag: Wat is het allermooiste automerk?

Daar zijn wij nou echt benieuwd naar. Wat is volgens jou het allermooiste automerk?

Automerken zijn er in overvloed. Van oud tot nieuw, van allang niet meer bestaand tot springlevend. Van Koreaans tot ‘proper British’ en van moeilijk uit te spreken tot makkelijk. Maar wat is volgens jou nou het allermooiste automerk?

Voor ondergetekende is dat niet 123 uitgevogeld. Want ook ik moet kiezen uit alle beschikbare merken die er zijn en zoals net al schreef, het zijn er nogal wat. Maar ik ga toch een poging doen.

Wat is het allermooiste automerk?

Allereerst gaan we even langs de ‘usual suspects’. Zo heb je Ferrari, wat natuurlijk een ontzettend mooi merk is. Die lui hebben het voor elkaar geregen om zelfs niet-autoliefhebbers te laten kwijlen door alleen het merk op te noemen. De vraag is alleen, blijft dat ook zo als ze straks ook een SUV gaan verkopen en niet meer louter sportwagens?

Verder heb je Rolls-Royce. Ook al zo iconisch. Als je merk onderdeel is geworden van een spreekwoord (Dat is echt de Rolls-Royce onder de…) dan heb je het als automerk goed gedaan. Om niet te zeggen extreem goed. Maar of dit daarom nou het allermooiste automerk is? Denk het niet.

Veel van de mooiste merken zijn wat mij betreft toch Italiaans. Want ja, Italianen kunnen écht wel wat hoor, in tegenstelling wat een niet nader te noemen scribent hier afgelopen zondag nog schreef. Excuses Angelo, ik bedoelde het niet zo… Maar goed, Maserati, Alfa Romeo, Lamborghini, Lancia, Dino en zelfs Fiat. Alleen van de namen krijg je het als liefhebber al een beetje warm.

Maar de Duitsers kunnen er ook wat van hoor. Mercedes Benz staat toch hoog op het lijstje van mooiste automerken ooit, zeker gezien hun geschiedenis. Of Porsche, maar dat is misschien niet helemaal eerlijk van deze liefhebber. Maar hoe mooi deze merken ook zijn, het is wat mij betreft niet het allermooiste automerk.

Mijn allermooiste automerk is…

Wat mij betreft is er maar 1 automerk dat er met kop en schouders bovenuit steekt en daarom voor mij het allermooiste is. Zit je er klaar voor? Voor mij is er namelijk qua merk niets mooiers dan Aston Martin. De naam, het logo én de producten, alles klopt.

Aston Martin staat voor verfijnde heren in een maatpak met een geschudde martini voor zich aan de bar, vergezeld van een schone deerne in een rode avondjurk, maar ook voor brute kracht op het circuit of op de openbare weg. Het staat voor klasse en voor succes. Kortom, voor het goede en geslaagde leven. Vind ik althans.

Maar ook nu gaat het niet om mij, maar om jou, beste Autobloglezer. Dus daarom aan jou de lezersvraag; wat vind jij het allermooiste automerk dat er bestaat?

Laat het weten in de comments!