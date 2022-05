Kopstuk van Williams wil Nyck de Vries een stoeltje geven

Dat zou wat zijn zeg. Naast Max verstappen ook Nyck de Vries in de Formule 1. Als het aan een kopstuk van Williams ligt, gebeurt dat ook.

Het was afgelopen vrijdag een (bijna) unieke gebeurtenis; er waren even twee Nederlanders actief in de Formule 1. Naast regerend wereldkampioen Max Verstappen mocht ook Nyck de Vries zijn rondjes rijden. Alleen deed hij dat in een Williams.

En dat deed hij lang niet onverdienstelijk. Sterker, hij was sneller dan zijn tijdelijke teamgenoot Nicholas Latifi. En al kan die laatste na zijn optreden in Abu Dhabi op 12 december jongstleden niet veel meer fout doen bij de meeste Nederlanders, het was wel opvallend. Vonden niet alleen de ‘gewone’ toeschouwers…

Ook kopstuk Williams onder de indruk

Ook Dave Robson vond dat. En da’s niet zomaar iemand. Dave Robson is een honcho bij het team van Williams, verantwoordelijk voor de prestaties van de auto. Of in onvervalst Engels, hij is ‘Head of Vehicle Performance. Met andere woorden, hij zou verstand van het spelletje moeten hebben.

Robson zegt dat Nyck een paar nuttige opmerkingen had over de balans van de auto en dat die niet onderdeden voor de opmerkingen van de meer ervaren coureurs. Mede op basis daarvan én de snelheid die De Vries liet zien vindt Robson dat hij een stoeltje in de Williams verdient, aldus de site Racingnews365.nl.

Nyck de Vries volgend jaar in de Formule 1?

Voor de Nederlandse racefan zou dat natuurlijk goed nieuws zijn, maar helaas moeten we het enthousiasme meteen weer een beetje temperen. Robson vindt dan wel dat Nyck een stoeltje in de Formule 1 verdient, maar hij zegt daarna meteen dat er nog veel meer talentvolle coureurs zijn die dat verdienen.

Of de F1 dus volgend jaar weer ‘Double Dutch’ gaat, is voorlopig nog allerminst zeker, verre van zelfs. Maar feit is wel dat Nyck de Vries met zijn eerste vrije training in een Williams indruk heeft gemaakt. En dat hij dat het komend jaar vaker mag doen, want er staan nog meer sessies met hem achter het stuur gepland.

Laten we hopen dat hij dan opnieuw zó imponeert, dat ze niet meer om hem heen kunnen!